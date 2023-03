Grabois cargó contra Macri y defendió cesión de 140 hectáreas estatales a una ONG vinculada al MTE

El titular de Patria Grande desmintió al ex presidente y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quienes lo acusaron de dirigir tomas en el acceso a Mar del Plata, y reveló que se trata de un trabajo de abastecimiento alimentarios de "tierras abandonadas"

"El ex presidente genera violencia"

El referente nacional de Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, cargó contra dirigentes del PRO luego de que lo acusaran de dirigir una toma de tierras en los accesos de Mar del Plata, y explicó que se trata de un trabajo de productores y profesionales del Conicet que lograron la obtención de 140 hectáreas estatales para un proyecto agroecológico. “Macri miente, genera violencia y no tiene ni una propuesta”, subrayó el militante social contra el ex presidente, Mauricio Macri, uno de los más críticos.

“No existe la «gente de Grabois», hay productores y profesionales del Conicet que obtuvieron autorización para desarrollar en 140 hectáreas del Estado abandonadas un proyecto agreocológico modelo. Todo mi apoyo y admiración”, explicó a través de un hilo de Twitter que acompañó junto a un video en el que revelo ser tener “el orgullo de ser el objeto de ataque y de mentiras de dos personas que le hicieron mucho daño a este país: el ex presidente de la Nación (Mauricio Macri) y Patria Bullrich, ex ministra de Seguridad”.

“Lo que hay no es gente de Grabois son jóvenes cooperativistas, técnicos de alto nivel de la universidad de Mar del Plata y del Conicet desarrollando con autorización de la Agencia Nacional de Bienes del Estado un proyecto agroecológico sobre 140 hectáreas totalmente abandonadas”, aclaró tras la cesión de las tierras a la ONG Tercer Tiempo, vinculada al MTE.

En la misma línea, continuó: “Han mentido diciendo que se iba a armar una villa, que se iba a conurbanizar con un racismo y una xenofobia espantosa cuando en realidad lo que hicimos fue prevenir cualquier tipo de ocupación para hacer un proyecto colectivo que garantice lo que dice el antiguo proyecto de Chapadmalal de (el ex presidente Juan) Perón, que hizo ese lugar para los humildes, que ese territorio debía ser para el abastecimiento alimentario”.

Grabois felicitó además a quienes llevan adelante las tareas en el lugar, y mostró su admiración por el proyecto que busca desarrollar la producción de alimentos en los predios sin la utilización de agrotóxicos y posibilitando en paralelo que personas sin hogar puedan además acceder a un techo. También, cargó contra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y afirmó que el grupo de productores y profesionales del Conicet cuentan con la autorización necesaria para desarrollar la labor.

“Hicieron todas las tramitaciones legales, obtuvieron hace un mes la custodia del predio, están realizando todos los estudios ambientales para que tuviera un impacto positivo sobre la regeneración de un ambiente dañado. Qué es lo que van a hacer, producir sin agroquímicos para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Quiénes lo van a hacer? Productores de la zona que están siendo explotados porque tienen que pagar alquileres altísimos y tienen que vender barato su producto que se compran diez veces más caro en supermercados”, explicó.

Asimismo, el dirigente social denunció a los referentes del PRO por generar confusión y argumentó que lo hacen debido a que “hay algunos que quieren esa tierra para hacer countries por ejemplo (Guillermo) Montenegro, con la empresa de sus hijos” al que calificó como “un hipócritas al igual que Macri y Bullrich”. “Se trata de la ley de integración urbana que fomenta la creación de este tipo de colonias, ambientalmente sustentables, positivo para los campesinos sin tierras y los trabajadores sin derechos ellos votaron esa ley. Salió por unanimidad”, indicó.

“Esta forma de hacer política boicoteando a quienes quieren hacer el bien, a quienes buscan la forma de que la gente tenga un pedacito de tierra en un país donde no puede tenerla es criminal. Es de una enorme crueldad y les pido que no se dejen engañar”, planteó Grabois al tiempo que prometió ayuda a los vecinos del barrio El Marquesado para obtener los títulos de sus propiedades, pendientes desde la dictadura militar del 1976.

El dirigente de los trabajadores informales pidió a la población que estudien el proyecto y recalcó que quienes llevan adelante la tarea no son militantes suyos sino de personas que le han otorgado “el absolutamente inmerecido privilegio” de aceptarlo como referente.

Por último, envió un mensaje al ex presidente al que le exigió empatía con las personas excluidas: “Le pido por favor a Mauricio Macri que tenga un poco de empatía con las personas de este país que están excluidas de todo. Que deje de pensar que es un país para poco y para los privilegiados solamente. Y si no puede dejar de pensarlo que no sea tan cara rota de mentir sobre un proyecto que es bueno para la gente”.

“Me da mucha bronca porque nadie está haciendo mal sino el bien y se está trabajando muy bien. No podemos permitir que la xenofobia, aporofobia y los prejuicios boicoteen los trabajos de mejoramiento de nuestro pueblo”, concluyó.