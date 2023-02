“Gato con botas: El último deseo” sigue primera en la taquilla argentina

La película animada Gato con botas: El último deseo, de Joel Crawford con las voces en su idioma original de Antonio Banderas y Salma Hayek, vendió 131.953 tickets en 364 pantallas y se convirtió en el film más visto en su quinto fin de semana en cartel, con un total de 1.624.250 entradas desde su estreno.

En segundo lugar se ubicó Avatar: El camino del agua, de James Cameron, con 85.744 espectadores que la vieron en 294 pantallas en todo el país y en su octavo fin de semana alcanzó las 2.793.837 entradas vendidas.

El Gato con botas: El último deseo y Avatar: El camino del agua concentraron el 59% de tickets vendidos en el mercado local.

En el tercer lugar se posicionó M3GAN, la producción de terror dirigida por Gerard Johnstone que cortó 35.840 tickets en 186 pantallas en su tercer fin de semana en cartel, y alcanzó un total de 270.692.

Entre los estrenos del jueves pasado, Llaman a la puerta, el thriller de terror dirigido por M. Night Shymalan llevó a 29.149 espectadores en 203 pantallas y se posicionó en el cuarto lugar de la lista; en tanto el quinto puesto lo ocupó el recital del grupo musical surcoreano BTS Yet to come, del recital del grupo musical surcoreano BTS Yet to come, exhibido en 46 pantallas con 21.290 espectadores.

Entre el jueves 2 al domingo 5 de febrero, en los cines argentinos se vendieron un total de 367.674 tickets, una caída del 16.45% en relación al fin de semana anterior, según los datos de la consultora Ultracine.