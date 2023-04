Gaspar Servio no viajará a Tucumán tras reclamar una deuda… que el club le saldó enseguida

Reclamó y se le pagó, aunque también se lo castigó. Gaspar Servio no será parte de la expedición canalla a Tucumán, donde este lunes Central enfrentará al Decano por la 12ª fecha de la Liga Profesional. ¿El motivo? En los últimos días el arquero exigió al club que le salden una deuda que mantenía con la dirigencia anterior y como pensó que no se la iban a pagar, se dio por libre y ni fui a entrenar. El tema es que la entidad de Arroyito sí le abonó los 140 mil dólares que reclamaba, intimándole a que cumpla con su contrato y se presente a trabajar. Lo cierto es que Servio seguirá (de momento) en el Canalla pero su lugar en el banco de suplentes a partir de ahora será ocupado por el juvenil Valentino Quintero.

Al parecer Servio estaría deseando irse de Central tras perder la titularidad con Fatura Broun, ya que sino no se entiende el repentino cambio de postura del arquero, quien cuando renovó su contrato aceptó que le cancelen dicha deuda en varios pagos a partir de mayo, lo que finalmente no sucedió, ya que decidió intimar al club antes de tiempo.

Todo empezó a complicarse tras el lapidario 0-3 en cancha de Lanús, donde no sólo atajó pésimo, sino que además le costó el puesto. Esa misma semana insistió nuevamente con el tema de la deuda y desde allí todo fue para peor. Hasta que este último miércoles, horas antes del duelo con Independiente en el Gigante, por Arroyito se sorprendieron al recibir una carta documento de Servio, quien exigía cobrar lo adeudado en un plazo máximo de 48 horas o se declararía jugador libre.

Russo les dio descanso a los futbolistas tras la victoria ante el Rojo y cuando se reencontraron todos en Arroyo Seco el viernes por la mañana, el arquero le comunicó al DT que no lo tuviera en cuenta para viajar a Tucumán ya que no iba a seguir en el club debido a que seguramente, siempre según su visión, no le iban a saldar la deuda y entonces quedaría libre. Se equivocó, claramente, ya que ese mismo día un directivo canalla viajó hasta la sede de Agremiados en Buenos Aires y realizó el depósito correspondiente, trastocando todos los planes del guardameta de 31 años, quien este sábado no tuvo más opción que presentarse a entrenar.

Desde la CD que encabeza Gonzalo Belloso aún no trascendió ningún parte oficial sobre todo este asunto ni tampoco se sabe de dónde apareció tan rápido semejante suma de dinero para pagarle todo junto. Lo único certero es que Servio no estará en Tucumán porque así se lo había expresado a Russo y por eso el suplente de Fatura será Valentino Quintero, quien este sábado no atajó en el partido que la reserva de Pirulo Rivarola igualó 2-2 con Atlético Tucumán.ce