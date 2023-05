Gana y no le pierde pisada: Central sumó otro éxito en el Gigante y sigue de cerca al líder Boca

Central no detiene su gran andar en el certamen de Primera División y sumó un nuevo triunfo para mantenerse en la lucha por la cima del campeonato. Es que las canallas se hacen fuerte en el Gigante y en el cierre de la fecha 10 derrotaron 2-0 a Excursionistas para llegar a 24 unidades, igualar la línea de UAI Urquiza y Platense, y quedar solamente a dos del líder Boca, que suma 26. Además, se mantienen invictas en el torneo con siete éxitos y tres igualdades, 20 goles a favor y apenas 4 en contra.

Lara López en el inicio del partido marcó el 1-0 para las locales que supieron manejar los tiempos del partido y más allá de algún ataque aislado de la visita, casi no pasaron sobresaltos. En el complemento, la ingresada Belén Días sentenció la historia para darle a las auriazules el cuarto triunfo al hilo jugando en Arroyito y el tercero consecutivo en el campeonato.

Las dirigidas por Damián Ledesma no tendrán descanso casi, ya que mañana arranca la fecha 11, y el jueves a las 11 estarán visitando a Lanús en el sur del conurbano bonaerense, hasta donde llegará la ilusión canalla para dar otro paso.

Otra debutante

En el cotejo ante el Verde, Tatiana Albornoz hizo su estreno en la máxima categoría. La delantera oriunda de Bigand ingresó promediando la etapa final y se suma a la defensora Malen Fontao y la mediocampista Guadalupe Albornoz como las juveniles provenientes de reserva que debutaron en este certamen.

Síntesis

Central 2: V. Correa (6); S. Arceo (5), V. Mana (5), V. Coronel (5) y L. Gamón (6); A. Amicci (7), M. Clerc (7), P. Salguero (5) y D. Gómez (5); A. Donato (5) y L. López (6). DT: D. Ledesma. Promedio: 5,61.

Excursionistas 0: I. Macias (5); S. Sarubba (4), M. López (4), N. Pianovi (4) y D. Ferreira (4); C. Díaz (4), S. Verón (5) y M. Banegas (5); I. Egashira (6), A. Occhiuzzi (5) y R. Allende (5). DT: I. Lacal. Promedio: 4,67.

GOLES PT: 10m López (C). ST: 21m Días (C). CAMBIOS ST: 9m L. Taborda (4) x Banegas (E); 15m C. Larrondo (5) x Amici y B. Días (6) x Donato (C); 18m L. Hernández x Díaz (E); 32m E. Boccalini x Salguero y L. Martínez x Clerc (C); 39m J. Armoa x Occhiuzzi, N. Tévez x Egashira y D. Mujica x Allende (E); 43m T. Albornoz x Gómez (C). AMARILLAS: Amici y Clerc (C); Allende y Occhiuzzi (E). PARTIDO: bueno. ESTADIO: Gigante de Arroyito. CAMPO: excelente. ÁRBITRA: Estefanía Pinto (5). ASISTENTE 1: Esperanza Sánchez. ASISTENTE 2: Sebastián Milessi.