Buscó pero no encontró: Argentino empató y se mantiene en los primeros puestos del torneo

Argentino hizo todo el desgaste pero debió conformarse con un punto cuando claramente mereció los tres. Es que el 0-0 por la fecha 8 de la Primera B termina siendo injusto porque las salaítas dominaron las acciones, tuvieron la pelota y las acciones más claras, sin embargo, entre alguna falla en la puntada final y otras buenas intervenciones de la arquera visitante Susana Braschi, el partido jugado en el mediodía del Viaducto quedó con marcador cerrado.

Este equipo que tuvo un arranque demoledor y que tras la fecha libre, no pudo volver a ser el mismo en cuanto a resultados. Es que acumula dos empates 0-0 consecutivos (el anterior ante Argentino de Quilmes como visitante) luego de haber marcado 21 goles en las dos fechas anteriores al parate obligado con las goleadas 11-0 ante Claypole y 10 contra Deportivo Merlo.

Vale destacar que en el cotejo ante las marrones de General Rodríguez, Argentino lo buscó de todas las formas pero no pudo convertir y por eso debió conformarse con la igualdad, para quedar con 17 unidades a cuatro de San Luis FC, único líder con puntaje ideal tras siete cotejos jugados.

En la próxima jornada, las albas de barrio Sarmiento visitarán a All Boys por la fecha 9. Luego recibirán a Deportivo Morón y cerrarán la fase regular con el viaje a San Luis para enfrentarse al conjunto puntano.

Síntesis

Argentino 0: P. Maragliano (5); M. Martínez (5), A. Aguilera (6), F. Villa (5) y L. Monzón (5); M. Sánchez (5), J. Busquet (5) y M. Astudillo (5); L. Andrada (6), J. Núñez (5) y D. Maltaneri (5). DT: F. Zubeldía. Promedio: 5,23.

Atlas 0: S. Braschi (7); Y. Rodríguez (4), L. Díaz (6), M. Jiménez (6) y S. Barrios (4); A. Sanabria (4), D. Escalante (5), B. Ochoa (5), P. Fernández (4) y F. García (4); Y. Ibáñez (5). DT: M. Rodríguez. Promedio: 4,91.

CAMBIOS ST: 0m C. Rodas (6) x Sánchez (AR); 13m B. Cortes (5) x Núñez (AR); 18m B. Delgado x Barrios (AT); 25m S. Vázquez x Busquet (AR); 36m V. Coste x Astudillo y N. Bazán x Martínez (AR); 38m K. Guzmán x Escalante (AT); 41m B. Sánchez x García (AT). AMARILLAS: Rodas, Andrada y Fernández (AR); Díaz, Delgado y Braschi (AT).

PARTIDO: regular. ESTADIO: Adiur (local Argentino). CAMPO: bueno. ÁRBITRA: Micaela Abelardo (4). ASISTENTE 1: Jéssica Laborde. ASISTENTE 2: Franco Schmidt.