Gabriel Heinze: “Tenemos que lograr que la gente se identifique con el equipo”

Gabriel Heinze está a horas de debutar como entrenador de Newell’s. Y a pesar de su experiencia europea como jugador y se personalidad innegable, el Gringo no puede evitar esa sensación de cosquilleo interno que significa estar en el banco del equipo del cual es hincha.

En una nota que dio al canal oficial del club, Heinze contó sus sensaciones y explicó los objetivos para este 2023.

En primer lugar, el DT explicó que intenta inculcarle a los jugadores un sentido de pertenencia necesario para disfrutar de todo. “Le digo a los chicos que este es su lugar, entonces tenemos que respetarlo, hacer lo mejor y, si podemos, hacerlo crecer un poquito más. Me gusta que el jugador venga, disfrute y haga cosas”, contó.

Y agregó: “Con todos los que trabajan en el predio me gusta tener cercanía. Uno debe saber cómo está el que trabaja acá. La parte humana es fundamental, convivimos todos los días”.

Las relaciones humanas, la parte psicológica son cada vez más estudiadas en el mundo deportivo, por eso el Gringo confirmó que sumó a su equipo de trabajo un profesional en esos temas. “Trabajamos con un coach, yo ya lo conocía y había trabajado con él. Cuando le presenté esto, le dije que me acompañe, siempre enfocándonos en poder darle otra visión a los chicos: que se aparten un poquito del resultado, de lo inmediato”, sostuvo.

Ya agragó: “Lo que intentamos es tratar de ayudar a cada jugador para que esté lo mejor posible. Los detalles son lo más difícil pero primero hay que visualizarlo y después, tratar de corregirlo y llevarlo a cabo”.

“Creo en un camino de equivocaciones, de respeto, de esfuerzo, de compromiso, y eso es largo. La equivocación es una de las armas más lindas. Me equivoco todos los días pero me propongo equivocarme cada día un poquito menos”, continuó sobre el tema.

Al asumir Heinze designó como DT de reserva a Facundo Quiroga y estableció formas de trabajar similares. “Que Primera y reserva estén unidas es muy importante para la institución. Cuanto más se acorte esa distancia, es mucho mejor para el jugador. La forma de entrenamiento son parecidas. Me gustaría que en Primera, reserva e inferiores haya un puente mucho más cercano, más planificado. Que todos andemos por un mismo camino”, confió.

Heinze también habló de su relación con Pablo Pérez y Leonel Vangioni, compañeros en 2012/13. “La relación con Pablo (Pérez) y Leonel (Vangioni) es muy sincera. Nos conocemos como jugadores y como personas, la única diferencia es que yo soy entrenador y ellos siguen siendo futbolistas. No hay historia”, detalló.

“En lo único que pensamos es en el bien colectivo. Acá nadie es más importante, lo importante es lo colectivo. Mientras todos luchemos por el bien colectivo, lo demás se arregla”, señaló.

¿Cuál es el objetivo de Newell’s en 2023? Heinze lo aclara. “No me planteé metas. Me gusta el camino largo. Me encanta ganar, sé lo que es ganar y siempre vamos a tratar de buscar ese resultado, pero si pienso de acá a un año, me gustaría estar sentado donde estoy”, sostuvo.

“Si dentro de un año estoy acá, quiere decir que me apoyaron, que soy querido, que los jugadores han crecido y que las cosas están como para seguir creciendo”, añadió.

El Gringo se ilusiona con tener identificación con el hincha, como sucedió con aquel equipo que integró en 2013. “Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se sienta identificada con el equipo y no hablo solo de resultados, hablo de otras cosas”, comentó.

Y concluyó: “El fútbol me demostró que hay que construir y trabajar. A veces ese trabajo paga y a veces no paga en el lapso que estás vos pero paga cuando esté otro. Me preocupo por eso”.