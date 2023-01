“Señora”, stand up internacional hecho por mujeres, de visita en febrero en Rosario

El sábado 4 de febrero, en La Usina Social, las actrices Irene Meneguzzi (Argentina, oriunda de Rosario) y Sil De Castro (España), pisarán suelo rosarino en el marco de la gira que vienen realizando por el país con su espectáculo Señora.

En esta propuesta vinculada a la estética del stand up, Meneguzzi y De Castro, quienes se conocieron en 2019 en tierras españolas, cuando Irene fue alumna del taller de acting para stand up que brindó Sil en el Stand Up Academy Barcelona, revelarán, como es propio del género, sus vivencias y su visión del mundo desde una perspectiva femenina, feminista, inclusiva y no normativa, pensada para el público adulto.

Las actrices aseguran entre el humor y el sarcasmo que se trató de “un amor a primera vista, no fue de esos amores tóxicos y codependientes al estilo «sin vos no soy nadie» como el de Romeo y Julieta, sino un amor empoderador y fortalecedor al estilo «por vos le rompo las piernas a ese señoro», como el de Thelma y Louise”.

Cabe señalar que como “señoro”, las actrices definen: “Dícese de los hombres cis que actúan de forma machista y con indiferencia o desdén ante la igualdad de género”, tal la información publicada en Wikipedia, y a modo de ejemplo sumaron: “Baby Etchecopar es un reverendo señoro”.

Estas mujeres, en medio de la crisis de sus 40, darán cátedra durante su presentación en la ciudad que de las desgracias y de las vicisitudes de la vida se pueden desprender las más fuertes carcajadas.

Sil de Castro es actriz, cómica y maestra de ceremonias y su formación se centró fundamentalmente en la interpretación, en danza teatro, clown y stand up, lo cual le permitió desde 2001 trabajar en múltiples formatos escénicos.

Como guionista también estrenó varios espectáculos, entre ellos algunos musicales, en las salas más representativas del teatro en España, como El Molino de Barcelona. También participó de varios programas televisivos además de contenidos pensados para la plataforma YouTube.

Por su parte, la argentina Irene Meneguzzi, quien se inició en 2019 en el stand up con Gabriel Córdoba en la referida Stand Up Academy Barcelona, también formó parte de varios proyectos en el país europeo, contenidos de YouTube en el canal Phi Beta Lambda, el más reconocido en materia de stand up en España, y tiene en su haber su paso por los más destacados clubs de comedia de Madrid, Ibiza, Londres y Praga.

Para agendar

Sil De Castro e Irene Meneguzzi presentarán el show de stand up Señora el sábado 4 de febrero, a las 21.30, en La Usina Social, de Jujuy 2844. Las entradas generales, a 1200 pesos, se obtienen a través del portal 1000tickets.com.ar