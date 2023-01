Franco Torchia, la voz de “Cupido”, se quejó de la discriminación sexista en Canal 9 y fue despedido

El periodista Franco Torchia comunicó que Canal 9 lo despidió del programa de citas Flechazo por reclamar que el ciclo no sólo visibilice parejas cis heteronormadas, sino que muestre también otras identidades y formas de vincularse. Según hizo público, se grabó un episodio con mujeres trans que tardaron dos meses en poner al aire; cuando lo hicieron, eligieron el día de un partido de Argentina en Qatar, por lo que tuvo muy bajo rating; y además intentaron no subirlo al canal de YouTube. Elba Marcovecchio, la abogada de Torchia, aseguró que llevará el caso a instancias internacionales. Lxs trabajadorxs de Flechazo emitieron un comunicado exigiendo “diversidad en los medios de comunicación”.

La cadencia de Franco Torchia al hablar está grabada en nuestro inconsciente. Fue la voz del mítico programa Cupido, creado por Gastón Duprat y Mariano Cohn y emitido por la señal de cable MuchMusic en los tempranos 2000. Cupido era un programa de citas un poco con el espíritu del noventoso Yo me quiero casar, ¿y usted?, de Roberto Galán, pero con una vuelta de tuerca.

El centro no estaba en el presentador. Es más, el conductor ni siquiera estaba ahí, era una simple voz omnipresente que instruía a los participantes: la de Franco Torchia. Una especie de Gran Hermano que terminó por darle la identidad completa al programa.

Cupido se vendía como “el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón”, porque la premisa era esa: dos participantes que debían conversar durante media hora sin verse los rostros, para decidir si había alguna chance de formar pareja. Si ambos decían que sí, accedían al derecho de verse los rostros. Si no, taza taza.

Cupido comenzó en 2001 uniendo parejas heterosexuales, y ya en 2002 ponía en pantalla, por primera vez, a los primeros participantes gay: Matías y Armando.

En agosto de 2022, Canal 9 puso al aire un programa a la tarde que recogía el mismo espíritu: presentar a personas para que se conozcan y a través de distintos juegos para conocerse, llegar hasta el sillón y darse un beso. De las tres parejas que pasan por el show por día, sólo una lo consigue. Flechazo, amor oculto –producido por Kapow– comenzó a emitirse con la conducción de Torchia y Darío Lopilato, quien hasta hoy sigue solo al frente del ciclo.

La elección de Torchia es clave: él mismo es hoy un ícono de este formato. Pero además, Franco Torchia es gay y un militante de la diversidad en el espacio que ocupa: los medios de comunicación. Y llegó a Flechazo con una condición: el programa no debía poner sólo en pantalla a personas cis heternonormadas, sino también visibilizar otras identidades de género y otras formas de vinculación amorosa. La respuesta fue un sí, y de hecho se grabó un episodio con esa consigna: tres mujeres trans conocieron a tres hombres cis. Y además, a lo largo del capítulo se abordaron cuestiones poco habladas en pantalla, como el derecho de las trans al amor y al noviazgo. Hasta acá, todo bien.

Pero los meses pasaban, y ese episodio no salía aire. La abogada Elba Marcovecchio, representante de Torchia, habló de esta situación hace unos días en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrian Pallares y Rodrigo Lusich en El Trece, y contó que el conductor reclamó por esta situación durante dos meses, hasta que se televisó: fue emitido el 30 de noviembre, en la previa del partido que Argentina disputó contra Polonia en la fase de grupos del Mundial de Qatar, que definía si la Scaloneta se aseguraba o no un lugar en octavos. Para la letrada no se trató de una coincidencia sino de una decisión del canal: se sabía que ese día el rating sería bajísimo. Después, la cereza del postre: hubo reticencias para subir el programa al canal de YouTube.

“Franco es un abanderado de la defensa de la diversidad sexual y de lo que hace a la comunicación de la misma. No es el primer programa donde Franco desarrolla el tema, ha tenido muchos premios incluso por su trabajo a nivel internacional”, remarcó Marcovecchio, que destacó: “Además, (ese episodio) tuvo un cameo distinto, que le hace perder protagonismo a las participantes y hay más pantalla de lo que hacen los conductores”.

“Si ustedes hacen una pasada de los programas que se emitieron, todas las parejas y los besos que son captados son heterosexuales. Esto es una cuestión ética. Y hablo no solamente de la ética personal de Franco, sino el código de ética que debe exhibir un canal. No puede tolerarse este tipo de discriminación sexual en un medio de comunicación”, consideró la letrada, quien adelantó que realizarán una presentación ante Naciones Unidas por lo ocurrido. “No estamos hablando de una discriminación en un pequeño sector, lo que ya sería grave. Estamos hablando de un medio de comunicación, lo cual hace que sea gravísimo”, dijo.

Torchia anunció su despido por parte de Canal 9 el 5 de enero pasado en sus redes sociales. Al día siguiente, renunció al programa las productoras del programa, Brenda Tolaba. Los trabajadorxs del equipo emitieron un comunicado: “Lxs trabajadorxs de Flechazo necesitamos decir que, desde nuestros roles, hemos luchado muchísimo para que en el programa se visibilicen las diversidades. Hicimos un programa histórico en un canal de aire. El derecho al amor y al noviazgo de las chicas trans fue el eje del programa. Y se logró porque somos un equipo con perspectiva de géneros. No tenemos acceso a las decisiones que se toman más arriba. Por eso, desde nuestro lugar decimos: DIVERSIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Ese es nuestro derecho. Porque estamos exigiendo un Derecho Humano”.

Además, recibió el apoyo de miles de personas y organizaciones como Periodistas de Argentina en Red, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y a Federación Argentina LGBT.

“Echar a un conductor de prestigio como Franco Torchia –quien ya había llevado adelante el ya histórico programa Cupido– teniendo en cuenta, además, que el comunicador es abiertamente gay, en un país que tiene leyes de avanzada, como las de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, nos alarma. Franco es una persona comprometida con su comunidad, quien brinda siempre un espacio de voz a quienes bregan por la igualdad de derechos, tanto como a les artistas que, desde una mirada lgbt+, han proyectado su arte y no suelen tener lugar en los medios masivos”, dijeron desde la Federación Argentina LGBT.

Preocupación y repudio por la situación de discriminación

“La próxima prometo no olvidarme ni por un solo día que, como maricón, estoy sobredeterminado por el desprecio del mundo”, expresó Torchia en un tuit del 8 de enero.

En una nota para Agencia Presentes titulada La televisión argentina no quiere flechazos trans la activista travesti-trans Violeta Aguirre se pregunta si vale la pena la lucha por ocupar espacios como la pantalla de Canal 9, que terminan reproduciendo las violencias que desde lo discursivo dicen combatir. Pese a todo, entiende que sí.

“Porque nuestras vidas están colmadas de historias colectivas que fueron batallas para que continuemos defendiendo. Porque abandonar la lucha es retroceder en nuestro derecho que están ganados, no otorgados por buena onda. Luchas que muchas veces se nos confunden y parecen ajenas, pero siempre en algún punto nos van a elegir para ser blanco de discriminación. Como le está pasando hoy a Franco, como le paso a esa compañera a quien su jefa le dijo: «Acá no es problema que vos seas trans, pero venite a trabajar lo más femenina posible y vestite normal»”.