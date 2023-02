Fito Páez fue ovacionado y galardonado en Viña del Mar

Fito Páez se alzó este miércoles por la noche con una Gaviota de Oro y otra de Plata en la cuarta fecha del festival Viña del Mar, donde fue ovacionado por el público. El rosarino, quien según crónicas locales deslumbró con temas clásicos como “Tumbas de la gloria”, “Circo Beat”, “A rodar mi vida” y “Mariposa Tecknicolor”, se ganó los aplausos de todo el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en Valparaíso.

Tras la cuarta noche de la 62° edición del Festival, marcada por tres años de ausencia por la pandemia, desde sus redes oficiales los organizadores publicaron: “Fito es de oro y de plata! Una leyenda del rock latino regresó a la Quinta y cantamos todo de principio a fin”.

“Chile es mi familia, hace muchos años que estoy aquí. Me han cuidado, arropado y me han dado lo mejor que es el amor que te puede dar un pueblo”, escribió, por su parte, Páez desde sus cuentas oficiales.

Chile es mi familia, hace muchos años que estoy aquí. Me han cuidado, arropado y me han dado lo mejor que es el amor que te puede dar un pueblo. No hay más que eso! los amo! @elfestival #viña2023

ph: @jaime_fotografo pic.twitter.com/OQvo41p2zt

— Fito Paez (@FitoPaezMusica) February 23, 2023