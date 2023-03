Filtraron nuevas acusaciones contra Jey Mammon y Telefé lo apartó de “La peña de Morfi”

La televisión y el universo mediático argentino transitan estos días sobre un tembladeral, a partir del caso Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano, detenido desde el lunes último por estar implicado en una causa de abuso sexual y corrupción de menores, donde también aparece una red de trata.

En ese contexto, a partir de las declaraciones de Lucas Benvenuto, un joven que habría estado vinculado con Corazza pero también, aun siendo menor de edad, con el popular conductor de La peña de Morfi, Jey Mammon, la multinacional Viacom, a cargo de Telefé en la Argentina, desvinculó en horas de la tarde de este jueves al conductor quien a su vez iniciaría una denuncia por extorsión contra Benvenuto, al tiempo que publicó un comunicado en sus redes sociales desmintiendo los dichos del joven denunciante.

Pero además, tras confirmarse la denuncia por un presunto abuso sexual contra Jey Mammon, el denunciante, Lucas Benvenuto, difundió en sus redes sociales las acusaciones de otros menores que habrían estado implicados en los hechos.

Todo comenzó esta semana cuando, en diálogo con América en el programa A la tarde, el joven que estuvo nueve meses secuestrado por una red de trata y pedofilia reveló que otro “conocido conductor y músico” del canal (por Telefé), lo habría abusado sexualmente cuando él tenía 14 y el acusado 32 años.

En este marco, Jorge Rial fue quien confirmó la denuncia por presunto abuso y dio a conocer detalles de la causa (53.975/2020) y explicó que el artista fue sobreseído por haber transcurrido más de 10 años del hecho, al momento de realizarse la denuncia en 2020.

Al salir a la luz la detención de Marcelo Corazza, Benvenuto reveló detalles de lo que presuntamente ocurrió con el conductor de La peña del Morfi aunque evitó dar su nombre, pero horas después el periodista de Argenzuela se encargó de confirmarlo.

Rápidamente, la noticia estalló en el mundo del espectáculo y el joven realizó un descargo a través de sus redes: “No me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz. Pero a veces me veo en la «obligación» de hacerlo. No fue mi culpa nada de lo que pasó”, expresó.

Acto seguido, compartió imágenes de otras supuestas causas que involucran al conductor. “Yo denuncié a Jey Mammon en el 2014 y nadie me creyó”, escribió Matías Méndez, un joven que en su momento había realizado acusaciones en programas de televisión.

“Cuando yo tenía casi 17 años quiso mandarme un taxi a mi departamento en Belgrano, sabiendo que yo era menor. Me dio miedo y no accedí”, respondió otro usuario, en la publicación de Lucas.

Según explicó el joven, presentó la denuncia en 2020, junto con su abogado Javier Moral. “La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió”, contó Lucas.

Esto se debe al lapso de tiempo que ocurrió entre el inicio de la causa judicial y el hecho denunciado. “Es la historia de mi vida esa palabra: «prescribió»”, agregó, notablemente angustiado.

Lo cierto es que la desvinculación de Jey Mammon de Telefé, quien este domingo será reemplazado por Georgina Barbarossa mientras el canal busca otra figura para su reemplazo definitivo, suma un nuevo escándalo en esa señal que, más allá de estos hechos, sigue siendo líder en materia de audiencia.