Fiji frenó a Argentina en Ciudad del Cabo y Los Pumas Seven terminaron sextos

Los Pumas Seven finalizaron en el sexto puesto en el torneo en Ciudad del Cabo. El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora cayó en la final por el quinto puesto ante Fiji por un contundente 29 a 5. El campeón fue Samoa que derrotó a Nueva Zelanda. El Circuito Mundial de juego reducido vuelve a la actividad a fines de enero de 2023. En estas tres etapas, el combinado albiceleste no pudo contar con todo su poderío y la parte positiva es que la base del plantel se va agrandando torneo a torneo.

Ayer domingo, la tercera jornada para Argentina comenzó con el pie derecho. En las semifinales por el 5° puesto, Los Pumas 7 se enfrentaron con Gran Bretaña, que venía de perder con Sudáfrica por 21-14 en los cuartos de final. En un encuentro ante los británicos que fue muy parejo, la definición llegó a dos minutos del final, cuando Agustín Fraga logró apoyar su séptimo try en el torneo y sentenciar el partido; luego el tucumano Juan Manuel Molinuevo acertó la conversión a los palos, para sellar el triunfo argentino por 26 a 14. Y de esta manera, poder acceder al encuentro definitorio por el 5° puesto.

En la definición del 5° puesto, Argentina tenía un duro encuentro ante Fiji, que venía de vencer a Uruguay por 38-0. Ambos conjuntos se habían enfrentado en el último certamen en Dubai, en donde el equipo oceánico logró la victoria por 17-12. En esta oportunidad, el duelo no iba a ser tan parejo ya que Fiji consiguió una amplia ventaja sobre el primer tiempo gracias a cuatro tries que llevaron el marcador a 24-0 al entretiempo. En la segunda mitad, aunque el partido encontró una mayor paridad que en los primeros siete minutos, el conjunto fijiano iba a conseguir una nueva conquista al comienzo del mismo. Sobre el final, el debutante Simón Benítez Cruz iba a llegar al try para finalizar el encuentro 29-5. Los Pumas 7 cerraron la tercera etapa del circuito 2023 en sexto lugar.

Argentina en Ciudad del Cabo jugó seis encuentros, ganó tres y perdió tres. Todos los resultados fueron los siguientes: vs. Kenia 19-5 (Fase grupos), vs. España 26-0 (Fase grupos), vs. Nueva Zelanda 15-21 (Fase grupos), vs. Samoa 10-22 (Cuartos de final Oro), vs. Gran Bretaña 26-14 (Semifinales 5° puesto) y vs. Fiji 5-29 (Final 5° puesto).

Luego de tres etapas del Circuito Mundial la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: con el oro de Samoa en Ciudad del Cabo, Ahora Sudáfrica comparte el primer puesto con el seleccionado samoano con 47 puntos, luego se ubican Nueva Zelanda y Estados Unidos con 44, Australia 39, Francia 38, Argentina 37, Irlanda 34, Gran Bretaña y Uruguay 20, España 13, Canadá 11, Kenia 9, Japón 4, Uganda 2 y Hong Kong 1.

La competencia ahora ingresa en un párate y regresa a la actividad con el torneo en Hamilton, Nueva Zelanda el 21 y 22 de enero de 2023 y Sidney, Australia 27, 28 y 29 de enero de 2023.

El plantel argentino que dirige Santiago Gómez Cora lo integran: Simón Benítez Cruz, Agustín Fraga, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Fernando Luna, Juan Manuel Molinuevo, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. En tanto, antes de jugar en Dubai, Marcos Moneta regresó a Argentina, y el certamen en los Emiratos dejó como saldo negativo las lesiones de Gastón Revol y Luciano González.

Y el staff liderado por Gómez Cora se compone de la siguiente manera: Leonardo Gravano (assistant coach), Tomás Romero (Manager), Julián Ferraris y Julián Galarraga (kinesiólogos).