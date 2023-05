Fifa presentó el logo del próximo mundial y el armado por regiones de los equipos

Los seleccionados que compitan en la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México, estarán agrupados por regiones para evitar desplazamientos largos en la primera fase del torneo, dijo este jueves el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

En un evento en la ciudad de Los Ángeles en el que se divulgó el logo oficial del torneo, Infantino dijo que la medida tomada sobre el armado de la fase de grupos se debe a la magnitud sin precedentes que tendrá el próximo Mundial.

Será la primera Copa del Mundo en la que participen 48 equipos, desde los 32 que compitieron en Qatar 2022, y también será inédita la sede conjunta en tres países, consignó AFP.

The countdown is 🔛 for the 2026 @FIFAWorldCup!

The official brand of the 2026 #FIFAWorldCup was launched in Los Angeles, USA, in an event that saw host countries Canada, Mexico and the USA, football legends and guests come together to celebrate:

— FIFA (@FIFAcom) May 18, 2023