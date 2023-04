Federico Angelini, sobre la oferta electoral del PRO: “Ojalá que haya menos candidatos”

El titular del PRO, Federico Angelini, habló sobre el armado electoral del espacio que lidera, y reveló que la exgobernadora María Eugenia Vidal no será la candidata de unidad de la Ciudad. Además, se mostró optimista con la reducción de la larga lista de nombres surgidos del PRO: “Ojalá que haya menos candidatos, sería una buena noticia”.

En la misma línea, explicó que “hay una competencia”, que trae tenciones, y de esta forma descartó la elección de un nombre de unidad del espacio. Además, destacó la relevancia de las reuniones entre los principales referentes para compartir las ideas, y prometió continuidad de las mismas.

“Me parece que uno tiene menos posibilidades de enojarse cuando te lo avisan, cuando te dicen, te puede gustar más o menos, pero voy a hacer esto e ir por acá y cada uno tiene un camino a seguir”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia luego de que el pasado viernes, las cabezas del PRO mantuvieron una cumbre en San Isidro.

Consultado respecto al rol de la exgobernadora y diputada María Eugenia Vidal, Angelini confesó que no será la candidata de unidad que compita por la jefatura de Gobierno porteña dado que mantiene sus aspiraciones presidenciales. “No tiene en su cabeza ser candidata a ser jefe de Gobierno, ella es candidata a presidenta y todos respetamos esa decisión. Ella ha dado muchísimo al espacio político y confía en que va a poder consolidar la buena imagen que tiene en votos”, sostuvo.

“La unidad siempre es positiva, pero hoy el escenario es de competencia. Si se llega a un acuerdo y a una lista de unidad sería fantástico”, planteó el coordinador del espacio, y sumó: “Que los tres candidatos a ganar las elecciones sean del PRO es muy importante”.

Asimismo, Angelini admitió que “hubo mucha tensión” en el PRO, sobre todo respecto al armado en la Ciudad, y aclaró que a través de la apertura de los canales de diálogo tenderá a disminuir. “Hay mucho potencial en el PRO. Ojalá esas diferencias se vayan reduciendo, pero nunca van a ser cero. En cada ámbito hay discusiones”, aseveró.

“A mi las tensiones, salvo cuando pasan un límite, como fue la discusión de la ciudad que quedó muy expuesta, no me preocupan. Como presidente del PRO voy a tener que trabajar mucho para reducir esas tensiones”, prometió, y agregó: “Ojalá que haya menos candidatos, puede ser una buena noticia. Pero vamos a usar el mecanismo existente, las PASO”

Por último, se mostró a favor de la incorporación del diputado José Luis Espert a Juntos por el Cambio y de la ampliación de la coalición, pero pidió una reunión con el fundador de Avanza Libertad para dejar en claro sus aspiraciones.

“Quiere entrar a un espacio consolidado, con sus dificultades, pero que está comprometido y que nos conocemos, y gracias a esa unidad el kirchnerismo no hizo lo que se le cantó”, afirmó, y concluyó: “No se puede tomar una decisión individual, porque después sale otro a decir que no, que no está de acuerdo, y genera que la incorporación de Espert genera más cosas negativas que positivas”.