Estudiantes de la Nigelia Soria hicieron una sentada en reclamo de mejores condiciones edilicias

La escuela Nigelia Soria (Viamonte 5555) atravesó todo el ciclo lectivo con un día menos de dictado de clases. Aunque han llevado adelante diferentes reuniones con autoridades ministeriales, la comunidad educativa del colegio no recibió respuestas y los estudiantes llevaron adelante una sentada en la calle Moreno, en uno de los flancos de la escuela, para reclamar por una mayor capacidad edilicia: la escuela no tiene espacio para albergar a los 750 estudiantes que al día de hoy cursan en la emblemática escuela de títeres.

El Centro de Estudiantes de la Nigelia Soria (Cens) organizó una sentada en la calle Moreno, a la vuelta de la entrada de la escuela para manifestarse sobre la falta de salones para albergar a los estudiantes que habitan la escuela y para que las autoridades de los ministerios de Educación y de Cultura, de los cuales depende el establecimiento educativo, tomen cartas en el asunto tras un año entero de tener un día menos de clase.

“Este año perdimos 768 horas de clase”, dijo a El Ciudadano Nina Carballido, presidenta del Cens. “Actualmente sigue siendo así, o sea, faltamos un día de la semana durante todo este año. Fue la única forma que se encontró para que pudiéramos, de alguna forma, continuar un cursado normal. Lo que pasa es que no tenemos aulas”, añadió.

Un año de reclamos sin escuchar

Nina definió las condiciones en que están brindando las clases como “decadentes”, dado que están abarrotando las aulas comunes con una cantidad de estudiantes mucho mayor a las que están adecuadas: “Estamos teniendo en condiciones bastante decadentes las clases, pero más o menos las tenemos. Estamos ocupando salones que son para 18 personas con 30, con chicos arriba de otros chicos”

La escuela tiene diversos salones, algunos comunes para el dictado de clases convencionales como matemática e idioma nacional, y aulas acondicionadas para el dictado de asignaturas especiales, como artes visuales, danzas, música, entre otras correspondientes a las especialidades que propone la escuela.

“Tuvimos varias reuniones con funcionaries del ministerio de Educación y Cultura durante este año, realizamos un abrazo a principio de éste año, hace una semana presentamos una carta manifestando nuestra preocupación, porque ya casi por terminar las clases, está problemática sigue sin estar resuelta”, enumeró Carballido a El Ciudadano. “Todas las soluciones que nos han dado, son provisorias por lo tanto nuestra preocupación se extiende a que en el futuro estos problemas sigan estando”, agregó.

Asamblea estudiantil

La sentada fue un evento impulsado y organizado durante la mañana de este miércoles por los propios estudiantes, los cuales convocaron tanto a las familias como a toda la comunidad estudiantil del Nigelia Soria y a otros centros de estudiantes, los cuales nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario (Feser) dieron el presente y bancaron a sus compañeros en el reclamo por mejores condiciones edilicias.

“Primero tuvimos un espacio como de discusión de asamblea, en el que todos pudimos discutir, tanto desde docentes y estudiantes hasta no docentes, sobre cómo estábamos hoy en día y cuál nos parecía que era la medida para seguir el plan de lucha”, dijo la joven titular del Cens. “Como nosotros en este último mes de clases en noviembre tenemos las muestras, o sea que presentamos lo que hacemos durante el año, necesitábamos también un espacio para ensayar, entonces hubo ensayos al aire libre”. La calle Moreno, del lado del parque Independencia, fue testigo de una auténtica muestra artística de amplio espectro de la mano de los estudiantes que, lejos de perder el tiempo de sus clases, aprovecharon para mostrar sus avances: “Nos sirvió para seguir con determinadas materias, mostrar también lo que hacemos dentro de la escuela y también como progreso nuestro, aparte del momento de discusión de la asamblea”.

Faltan tres salones

El conflicto tiene su origen en un pedido de ampliación de la matrícula del colegio luego de que cambiara la modalidad de ingreso al mismo en 2018, pasando de entrada vía cursado de cursillo de ingreso a sencillamente un sorteo: “Con esa nueva modalidad, porque teníamos miedo de que muchos chiques queden afuera, lo que se hizo fue agregar otro curso. El problema es que nunca se condicionó la escuela para todos estos chicos, entonces tenemos una escuela para los alumnos que éramos en 2018 y cada año vienen entrando un curso más”.

En 2019 se agregó una nueva división pero este crecimiento de la matrícula no fue acompañada por el presupuesto necesario para garantizar la continuidad del curso como establece la continuidad de la escuela secundaria.

Nina explica que el problema ni siquiera está en su máxima dimensión, dado que “el curso adicional está en cuarto y recién el año que viene estaríamos con toda la cantidad que vamos a hacer (de chicos que, con el nuevo cupo definido para estudiantes aceptados) cosa que todavía faltan entrar 30 chicos más y debido a esto es que hoy en día no tenemos espacio en la escuela, porque nunca se generaron nuevos salones para estos chicos.

Desde 2015 desde la comunidad educativa, estudiantes y docentes y no docentes, solicitan a la provincia la adquisición de una vivienda que está como conectada con la escuela para tener aún más salones y recién este año la estamos pudiendo inaugurar. “En teoría se inauguraría la semana que viene”, especuló la titular del centro de estudiantes, y aclara que aportaría al mobiliario un total de tres salones: dos para música y uno para el normal. “Ahí estarías cubriendo uno, pero igualmente te siguen faltando dos”.

El reclamo de la comunidad de la Nigelia Soria es hacia el Ministerio de Cultura y Educación que son los dos ministerios de los que depende la escuela. Nina subrayó que es casi imposible poder resolver cualquier tipo de reclamo o negociación con las autoridades provinciales, debido a la responsabilidad bicéfala de las carteras: “Hace mucho más difícil todo en estos momentos”.

“Nosotros (por el Cens) la semana pasada mandamos una carta al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación. En el de Educación no nos los querían recibir”, aunque finalmente la recibieron, mientras que en Cultura “la misma noche le mandaron a la directora un mensaje para poder tener una reunión la semana siguiente”. El pasado martes 1° de noviembre, representantes de los claustros docente, no docente y estudiantil, fueron convocados a una reunión con la Subsecretaría de Dirección Artística, donde les afirmaron que no estaban en conocimiento de la situación vivida por la Nigelia Soria: “A mi parecer resulta poco probable”, alegó Nina, recordando los diferentes eventos de reclamo a lo largo del año.

“Lo que nosotros veíamos, es que a principio de año también tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura y nos prometieron que iban a hacer cosas pero después estuvimos todo el año faltando un día”. A partir de esta situación es cuando el Cens determinó hacer la sentada “para visibilizar nuestra situación porque a veces el balance que nosotros hacemos es que si no nos movilizamos como que las cosas no suceden. Parece como si se olvidaran de que tienen una escuela a cargo”, sentenció la representante estudiantil.