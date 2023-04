Estudiantes de la Nigelia Soria convocan a una marcha en reclamo de mejoras edilicias

Estudiantes de la Escuela Provincial de Danzas “Nigelia Soria” convocan a una movilización este viernes 21 de abril a las 11 hs para reclamar de mejores condiciones edilicias. A casi un mes de haber comenzado el dictado de clases en las escuelas públicas de la provincia, desde el centro de estudiantes comunicaron que marcharán desde la escuela ubicada Moreno y Viamonte hacia el Ministerio de Cultura santafesino en la esquina de Sarmiento y Mendoza.

El motivo principal del reclamo tiene que ver con una serie de cuestiones que afectan el normal dictado de clases, muchas de las cuales no son nuevas sino que vienen arrastrándose desde hace tiempo. Durante todo 2022, los estudiantes perdieron un día de clases por semana por falta de aulas y espacio para cursar.

Camila, presidenta del centro de estudiantes, afirmó que “este problema arrancó en 2019 cuando se añadió una nueva división con más estudiantes, que era un reclamo histórico que teníamos para que el ingreso no sea excluyente, pero no se construyeron más salones. En breves palabras, había más personas para la misma cantidad de salones”. Los alumnos llevaron estos reclamos a los directivos y al Ministerio pero, plantearon, nada de lo que prometieron se cumplió.

“Estamos cursando en condiciones pésimas. Estamos todos apretados: no hay espacio, falta mobiliario para cursar como bancos y sillas. Durante los días de calor sofocante se suspendieron algunos días las clases por falta de agua, porque la bomba instalada no es acorde a la magnitud de la escuela y también se cortaron varias fases de luz. Hace bastante tiempo que no está hecha la instalación de gas, que con los primeros fríos se vuelve algo preocupante. Y para colmo, el estado de los salones es muy malo, con murciélagos haciendo nidos por toda la escuela”, explicó Camila.

Por su parte, Juana, vicepresidenta del centro, recordó que el reclamo no empezó este año: “Hace bastante tiempo le venimos exigiendo al gobierno provincial, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación que den respuestas a nuestro pedido. Pero nada, sólo nos dicen promesas que nunca se cumplen. Es imposible cursar así y es muy triste no encontrar respuestas”.

Desde el centro de estudiantes dijeron que cuentan con el acompañamiento no sólo de toda la comunidad educativa de la escuela sino también de la Federación de Estudiantes Secundarixs (FeSeR) y de gremios docentes como Amsafé. Cabe recordar que el año pasado, desde la FeSeR se realizó una gran jornada en diversos puntos de la ciudad denominada “frazadazo” para exigirle a la provincia la instalación correcta de redes de gas en las escuelas, frente a la ola polar que afectaba a la ciudad.

El comunicado que prepararon indica: “Tras el ‘frazadazo’ del año pasado, las múltiples sentadas y reuniones, y luego de la resolución de una asamblea estudiantil que llevamos adelante el pasado 05/04 en la escuela, resolvimos movilizarnos nuevamente en reclamo de mejores condiciones edilicias y de respuestas del Gobierno Provincial a nuestros reclamos. Le exigimos al Ministerio cinco puntos fundamentales: solución urgente al problema de falta de aulas y salones en la Escuela; instalación de la red de gas y mejora de la conexión de agua potable para no tener que perder días de clases por falta de agua y para no morirnos de frío en invierno; compra del mobiliario necesario (bancos y sillas) para todos los cursos; creación de más cargos docentes y personal administrativo; y construcción de más escuelas artísticas en toda la ciudad de Rosario”.

“Los esperamos a todos el viernes para seguir gritando que sin condiciones edilicias dignas no hay educación pública y sin educación pública no hay futuro”, concluyó Juana.