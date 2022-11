Estévez: “El dictamen es un avance para seguir trabajando y que la ley sea una realidad”

El diputado nacional Enrique Estévez (Socialismo-Santa Fe) consideró este jueves que el dictamen sobre la Ley de Humedales logrado durante el plenario de comisiones “es un avance” y que, si bien, “no es el proyecto, es una gran instancia para seguir construyendo consensos y tratar el proyecto en el recinto antes de fin de año”.

“Esta vez, a diferencia del jueves 3 de noviembre, se hicieron presentes en el anexo de la Cámara los integrantes de las tres comisiones involucradas en el debate (Agricultura, Presupuesto y Recursos Naturales) para aunar los proyectos en torno a las distintas posiciones. Como resultado, se emitieron dos dictámenes para tratar la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales”, relató.

Estévez sostuvo: “Tenemos que producir todo lo que se pueda, pero bajo un criterio. Si no trazamos una línea hacia la consciencia ambiental, estamos al horno”.

“Es importante tener un proyecto posible que sirva como punto de partida, adaptado a la realidad que vive nuestro país. Por ese motivo, el bloque Socialista decidió acompañar con disidencias el proyecto consensuado y proveniente de la Comisión de Recursos Naturales”, remarcó.

Destacó que “los dos bloques mayoritarios finalmente dictaminaron y esta instancia es un proceso de aprendizaje político transversal. A pesar de tener anteojeras puestas y sin hablarse entre ambos espacios los dictámenes terminaron siendo similares, esto reafirma que la realidad de quienes tienen que gobernar termina siento muy similar”.

“Lo productivo no debe ser contradictorio con el cuidado del ambiente. Es muy difícil cambiar la matriz económica, productiva y humana en la que estamos parados. Hoy nos encontramos sobre un sistema productivo preestablecido y consolidado, pero si no cambiamos la matriz no va haber plata que alcance para solventar la consecuencias de catástrofes ambientales”, dijo.

Por último, advirtió: “Si hablamos sólo para la tribuna, esto funcionará como un boomerang que nos dará vuelta la cara, No hay futuro posible si no sumamos una mirada solidaria con las generaciones futuras”.