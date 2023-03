“Estamos en el escalón del crecimiento y de creer. La victoria nos ayuda a seguir”, aseguró Heinze

El Gringo expresó su orgullo por el rendimiento del equipo ante el Ciclón, al que superó durante gran parte del encuentro. “Nosotros no vinimos solamente a ganar, buscamos otras cosas que estamos tratando de conseguir”, indicó el entrenador

Gabriel Heinze se marchó muy satisfecho con lo que hizo Newell’s ante San Lorenzo e hizo una encendida defensa de su metodología de trabajo al frente del club del Parque. El Gringo remarcó saber “por dónde vamos y lo que queremos” en el presente torneo de la Liga Profesional.

“Nosotros no vinimos solamente a ganar, buscamos otras cosas que estamos tratando de conseguir”, indicó Heinze tras el choque en el Coloso Marcelo Bielsa, al punto que manifestó “estar muy contento por los chicos, que están trabajando muy bien”.

“Estamos en el escalón del crecimiento y de creer. Por ahí subimos uno y bajamos otro. La victoria nos ayuda a seguir”, se jactó el ex jugador de Real Madrid y Manchester United. “Estoy feliz por nuestra gente”, resumió el Gringo, quien también valoró el ingreso del debutante Jeremías Pérez Tica, quien lanzó el centro para el gol del paraguayo Jorge Recalde. “Jeremías está mostrando en los entrenamientos que quiere y no dudé en ponerlo. Es un chico que va creciendo y no hay que ponerle ninguna responsabilidad. Que siga así”, se ilusionó el DT.

La Lepra lleva cinco triunfos consecutivos en condición de local (cuatro en este certamen), sin recibir goles en contra y reúne 14 unidades, a cuatro del líder River.