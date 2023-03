El rosarino Tomás Lizazú integrará el plantel de Pumas 7 en la gira por Asia

El back formado en Old Resian viaja con el seleccionado para disputar los torneos de Hong Kong (31 de marzo, 1º y 2 de abril) y Singapur (8 y 9 de abril), 8ª y 9ª etapa del Circuito Mundial. También participaron de la concentración del combinado Guido Chesini (Duendes) y Nahuel Romero (Old Resian)

Los Pumas 7 regresan a la competencia y allí contará con la vuelta del rosarino Tomás Lizazú en el plantel para los torneos en Hong Kong (31 de marzo, 1º y 2 de abril) y Singapur (8 y 9 de abril), octava y novena escala del Circuito Mundial, respectivamente. El back formado en Old Resian tuvo su última participación en el seleccionado argentino de juego reducido justamente en el Seven de Hong Kong en noviembre de 2022.

Argentina en las dos últimas etapas fue subcampeón en Los Ángeles y se quedó con el título en el torneo en Vancouver.

La Unión Argentina anunció el plantel de 14 jugadores para afrontar la gira por Asia en la que se incluyó al rosarino Lizazú, de Old Resian. En el comunicado la UAR expresó: “El head coach Santiago Gómez Cora definió el plantel de 14 jugadores que viajarán hoy miércoles 22 de marzo para competir en los nuevos torneos del circuito mundial, donde se producirá el regreso del rosarino Tomás Lizazú (Old Resian), que cubrirá la vacante de Tobías Wade, que no estará porque se repone de una úlcera”.

Lizazú, disputó cuatro torneos: Dubai en dos oportunidades en 2021, Los Ángeles y Hong Kong en 2022, en los cuales jugó 17 partidos, apoyando diez tries.

El wing, conocido en Rosario con el apodo de “Caballo”, fue rebautizado por sus compañeros de Pumas 7 como “Pony”.

Después de superar diferentes lesiones que lo marginaron de poder estar disponible para que Gómez Cora y compañía lo convoquen, el wing de un metro y noventa y cuatro de altura y noventa kilos regresa a la competencia internacional justamente en Hong Kong, destino que fue su última participación con Pumas Seven en noviembre de 2022.

Los 14 jugadores que viajarán a Hong Kong y Singapur para disputar las etapas son: Lizazú, Santiago Álvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz y Santiago Vera Feld.

“Hay un recambio constante en Los Pumas 7 por un tema de dinámica y que haya tantos torneos. Muchas veces dicen ‘Qué rápido se van incorporando’, muchas veces leí en los medios que aparecen caras nuevas y juegan bien y es por esto. Juegan y vienen a entrenar dos años antes con los chicos todos los días y eso hace que no sea tan grande la brecha de venir a jugar desde afuera y venir a jugar un Circuito. Nos prevenimos de eso y tenemos 24/26 jugadores dando vueltas, preparándolos. Habitualmente se usan 16 en una temporada, pero necesitamos de esa competencia interna y de preparar chicos para el futuro”, expresó Santiago Gómez Cora a Scrum, explicando el sistema que tienen para ir incorporando nuevos jugadores al plantel.

En tanto, Guido Chesini (Duendes) y Nahuel Romero (Old Resian), ambos campeones del Seven de la República 2022 con el seleccionado de Rosario, participaron del plantel de 24 que estuvo entrenando en Casa Pumas.

En el Seven de Hong Kong, Los Pumas 7’s competirán en la Zona A con Canadá, Samoa y Fiji. Los horarios de los partidos de Argentina serán: el viernes 31 será el debut frente a Canadá (a las 4.52), en tanto el sábado 1º de abril se jugarán los dos partidos restantes de la fase de grupos, ante Samoa (1.16) y luego ante Fiji (5.37).

Luego de la disputa del Seven de Vancouver, séptima etapa del Circuito Mundial, el ranking quedo de la siguiente manera: Nueva Zelanda 120 puntos, Argentina 108, Francia 95, Fiji y Australia 94, Samoa y Sudáfrica 89, Irlanda 81, Gran Bretaña 57, Uruguay 34, España 30, Kenia 29, Canadá 20, Tonga 12, Japón 10, Chile y Uganda 2, Hong Kong 1.

El finalizar la temporada, en mayo con el Seven de Londres, los primeros cuatro seleccionados clasificaran directamente a los Juegos Olímpicos París 2024.