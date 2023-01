Escándalo en Australia: el padre de Djokovic apoyó la invasión de Rusia a Ucrania

El padre del tenista serbio Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, expresó este jueves su apoyo a Rusia en la guerra iniciada -en febrero pasado- contra Ucrania, durante la previa del partido que su hijo le ganó al ruso Andrey Rublev (6-1, 6-2 y 6-4) por los cuartos de final del Abierto de Australia.

La Agencia AFP informó que Srdjan portó símbolos rusos, como una bandera con la cara del presidente Vladimir Putin, en una escena de la antesala del juego, que se viralizó luego en redes sociales, en la previa del triunfo de Nole para instalarse en las semifinales del primer Gran Slam del año.

Además, los diarios locales The Age y The Sydney Morning Herald, el padre del tenista dice en serbio “larga vida a Rusia”.

A su vez, en el mismo video, que circula en Youtube, el padre del tenista posó junto con un hombre que usa una remera negra con la letra “Z”, convertida en un símbolo de apoyo a la guerra contra Ucrania.

“Hermano Alexander Zalostanov, le enviamos nuestros saludos desde Melbourne, Australia, a nuestros hermanos en Moscú”, señala el padre de Djokovic en el video.

‼️I warned against this! It is a scandal that Russians are allowed to participate in any international sporting events! (The man in the film is Novak Djokovic father). Djoko, @AustralianOpen , I hope you're ashamed! 🤬

