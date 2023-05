“Era un pibe bárbaro”, taxistas y playeros pidieron justicia por el crimen de Mauro Villamil

Este jueves un numeroso grupo de taxistas y playeros rosarinos se movilizaron en protesta por el crimen de Mauro Villamil, el joven asesinado a balazos este miércoles alrededor de las 19.30 en una verdulería ubicada en la esquina de Corrientes y Gutiérrez, en el barrio Tiro Suizo, quien trabajaba como playero en la estación de servicio de 27 de febrero y Corrientes y quien además manejaba un taxi.

En repudio por la muerte del joven trabajador, los taxistas y los playeros rosarinos no prestarán servicio entre las 18 y las 22.

Innumerables muestras de dolor se registraron durante la movilización. “Laburaba en esta estación hace 17 años y después se subía al taxi para seguir trabajando”, recordó un compañero playero.

“Arruinaron a mucha gente, es terrible, el dolor que tenemos no lo podemos soportar”, dijo una vecina del barrio Tiro Suizo.

“La inseguridad es terrible, genera mucha bronca, lloramos todos los días a un amigo, salimos a trabajar todos los días y esperamos volver con vida”, relató una compañera taxista, quien conocía a Mauro de verlo todas las noches.

“Hace 16 años que lo conozco a Mauro, trabajo de noche, conozco a todo su familia, era un pibe bárbaro”, recordó otra compañera taxista.

“Era un excelente muchacho, lo conocíamos acá de la estación, no podemos creer lo que pasó”, dijo un vecino del barrio.

“Hoy le pasó a Mauro, le podía pasar a cualquiera de nosotros, no se puede vivir más en Rosario, rogamos volver a casa cada vez que salimos con el taxi”, sentenció una compañera taxista.

Otro de los presentes en la concentración fue Mario Cesca, titular de los Taxistas Independientes, quien relató. “Siempre venimos acá a contar los muertos, no hay prevención de ningún tipo, ni siquiera podemos pedir justicia porque no se agarra a nadie, pero tenemos que seguir trabajando, no queda otra, vamos a estar al lado de la familia, pero a Mauro no lo devuelve nadie, alguna vez que la Policía y la Justicia encuentre a los responsables”.

El crimen

Mauro tenía 35 años. Salía de comprar en una verdulería de Gutiérrez y Corrientes en la noche de este miércoles cuando fue asesinado a balazos, mientras que tres empleadas del comercio resultaron heridas, en un ataque cometido por tres personas a pie que, tras disparar, escaparon en un auto.

El hecho se registró a las 19.30. Según la pesquisa, Villamil, quien tenía tres hijos y también manejaba un taxi además de su trabajo como playero, acababa de realizar compras en la verdulería La Vieja Esquina, situada en ese lugar, y ni bien salió fue alcanzado por los tiros disparados por un hombre que pasó caminando junto a dos cómplices.

Villamil cayó muerto en la vereda, mientras que tres empleadas de la verdulería, de 21, 34 y 50 años, fueron alcanzadas por las balas y quedaron heridas, por lo que fueron trasladadas por la ambulancia del Servicio de Emergencias (Sies) a distintos centros hospitalarios de la zona.