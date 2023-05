Familia de comerciantes es víctima de balaceras y atentados por la deuda de un pariente

Entre 2021 y el último mes, las víctimas fueron blanco de cuatro tiroteos y una agresión con una bomba molotov. Este miércoles por la tarde fue el turno de una bicicletería. Para el dueño, se trata de los acreedores de un familiar lejano, quien huyó sin pagar, y sostuvo que no tienen nada que ver

Una familia de comerciantes villagalvenses fue víctima de cuatro balaceras y un ataque con una bomba molotov cometidos en sus diferentes locales y en una de sus viviendas. La primera balacera fue en diciembre de 2021 y en este último mes, la situación se agravó porque ya hubo cuatro atentados. El último se cometió este miércoles a la tardecita cuando el acompañante de un motociclista le descerrajó media docena de disparos contra el frente de la bicicletería de San Martín al 2600. “Hay un familiar lejano que debe guita, pero nosotros no tenemos nada que ver”, dijo el propietario de este local al medio local Informa2.

De acuerdo con voceros policiales, eran las 19 de este miércoles cuando dos tiradores llegaron en moto hasta el frente de la bicicletería Narol Cycles y abrieron fuego. El local estaba abierto y no se registraron heridos. Fueron unos seis plomos los que hicieron blanco en el frente del local, en un auto y en una moto, en San Martín al 2600.

Visiblemente conmocionado, el propietario del comercio dijo al cronista de Informa2 que no sufrió ninguna amenaza previa y que los tiradores dispararon sin decir nada, pero que estima que el atentado está relacionado a un familiar lejano, quien desapareció sin saldar una deuda que tenía.

“Voy a denunciar para que esto se resuelva. No tenemos nada que ver, el flaco que tiene el problema no va a aparecer, nadie sabe dónde está”, contó el comerciante para dejar en claro ante la cámara, pero también ante a los autores de la balacera, que es ajeno a esa situación. Trascendidos coincidieron con esta versión y dijeron que es una deuda millonaria la que está reclamando los acreedores, aunque fuentes relacionadas al caso no brindaron información sobre este tema e indicaron que es una de las hipótesis que manejan en la investigación.

Este no fue el único ataque a los comercios que tiene la familia Nardoni. El lunes 24 de abril desconocidos en una moto arrojaron una bomba molotov e incendiario un Peugeot 308, propiedad de uno de los damnificados.

El 12 de abril hubo dos balaceras: una fue a las 17.50 cuando los ocupantes de un vehículo dispararon cuatro veces contra el bazar y juguetería Casa Nardoni que está en avenida Filipini al 2100. No se registraron heridos y los pesquisas constataron cinco impactos contra la vidriera.

A las 20 de ese mismo día, atacantes en moto arremetieron a tiros contra el frente de la casa de la propietaria del negocio, en Belgrano al 2000. En esta oportunidad fueron ocho las detonaciones. Tampoco hubo heridos.

No fue la primera vez que balearon la fachada de Casa Nardoni, el 2 de diciembre de 2021 fueron 15 los impactos que dejaron los gatilleros contra el frente. Este miércoles, el dueño de la bicicletería explicó que el deudor no tiene relación directa con él o con sus otros familiares que también fueron víctimas de atentados.