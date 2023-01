Entre cuatro y hasta con una baldosa: un joven recibió una feroz golpiza en San José de la Esquina

Juan fue agredido el viernes en San José de la Esquina tras mantener una discusión con una persona. Le pegaron entre cuatro muchachos que fueron identificados por la víctima y por su pareja, que estaba en el lugar. El caso quedó en manos de la Fiscalía en turno de Casilda.

La víctima contó en un posteo de Facebook lo que le pasó, y Sol, su pareja, contó a El Ciudadano lo que vivieron esa noche. “Nosotros estábamos en el playón de eventos, es un lugar familiar para ir a comer o tomar algo. Nos quedamos a ayudar a los chicos a terminar de limpiar, nunca salimos a ningún lado”.

Sol contó que en un momento fue al baño y cuando salió había un lugareño: “Se agachó a mirarme, estaba con pollera, y me empezó a decir cosas. No le di bolilla y me fui”.

La joven contó que le comentó a su pareja que Juan fue a hablar con este hombre, estaban en la puerta del playón cuando se inició una discusión, hasta que en un momento le pegó una trompada. Entonces, otro muchacho lo golpeó desde atrás y lo tiró al piso. Y un instante después se sumaron otros dos, uno de ellos menor de edad. Sol contó que lo agarraron a patadas entre los cuatro, y en un momento el adolescente agarró una baldosa y ella se interpuso para evitar que se la tirara a Juan; pero otro de ellos, con quién empezó la disputa, la golpeó también a ella. En ese momento el adolescente le tiró con una baldosa Juan, relató.

“Lo podrían haber matado si no estaba su sobrino, y yo”, contó Sol. Y acusó: “Siempre son las mismas personas las que buscan quilombo, no pueden entrar a ningún lado”.

Después del ataque corrieron a la comisaría y los llevaron al hospital. La mujer se quejó de la atención médica, aseguró que la dentista y una segunda médica dijeron que debieron coserle la boca y que no le hicieron ningún estudio por los golpes en la cabeza. Tras volver del hospital hicieron la denuncia, en la que identificaron con nombre y apellido a los agresores.

Sol explicó que su pareja no puede hablar mucho, le falta un diente y tiene otro a punto de caerse, además de golpes en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza.

Hasta ahora no le hicieron tomografía y no se realizó un examen completo. Mientras que ella tiene un corte en la boca y un diente partido y flojo, el sobrino se repone de un golpe en la rodilla. Dijo que no tuvieron contacto con la fiscal Marianela Luna, y hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho.

Desde Fiscalía informaron que el playón se encuentra en Cárcamo y Laprida. Refirieron que hay tres personas mayores de edad identificadas y sindicadas, las cuales se encuentran a disposición de la Fiscalía a la espera de la toma de testimonios de ambas víctimas y de la declaración de testigos que se encontraban en el lugar del hecho. La investigación continua en proceso y se aguardan medidas para definir su curso.