En suspenso: Lionel Scaloni aún no renovó su contrato con la AFA

La alegría por el Mundial conquistado el último domingo en Qatar ante Francia continuará por un largo tiempo. Argentina sigue de fiesta y las celebraciones en los pueblos y ciudades natales de los jugadores se mantienen a la orden del día. Messi y Di María en Rosario, Otamendi y Enzo Fernández en Buenos Aires, Dibu Martínez en Mar del Plata o De Paul en el recital de su novia Tini. Relajados y sonrientes, la mayoría de los campeones se muestran relajados luego del éxito en Medio Oriente. ¿Pero qué pasa con Lionel Scaloni?

El comandante de La Scaloneta también recibió todo el amor y cariño de Pujato, su lugar en el mundo. Parece mentira que ya pasaron más de dos años de su asunción como interino, post Rusia 2018 tras ser ayudante de Jorge Sampaoli. Hoy Scaloni cuenta con un apoyo total, de los futbolistas, la cúpula dirigencial de AFA que encabeza Chiqui Tapia y sobre todo la gente, que se identificó a fondo con la forma de jugar de la Selección, sobre todo en este último año y medio, en el cual ganó todo lo que disputó: Copa América, Finalissima y Copa del Mundo. Es por eso que en medio de tanto festejo, surge inevitablemente un interrogante: ¿cuándo renovará su vínculo con la AFA? ¿Habrá renovación?

Si bien en la previa al Mundial tanto el DT como Tapia se mostraron sonrientes en una foto y luego repitieron en el vuelo rumbo a Qatar el 7 de noviembre, lo cierto es que Scaloni aún no arregló su continuidad. El ex Barracas Central fue quien asumió la responsabilidad de designarlo a fines de 2018 y la apuesta le rindió con creces, aunque Scaloni siempre fue muy agradecido en sus declaraciones por haberlo elegido.

El hombre surgido en las inferiores de Newell’s está más que feliz al mando de la Selección y tiene la intención de seguir con el proyecto que empezó hace más de cuatro años.

“Hay Scaloneta para rato. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones”, tuiteó Tapia a fines de septiembre, cuando estaban de gira por Estados Unidos, confirmando un supuesto acuerdo oficial. Scaloni, no obstante, eligió bajarle los decibeles a esa declaración y se limitó a decir: “Quién no va a tener ganas de seguir. Con el presidente tengo la mejor relación. Tuvimos reuniones, encaminado, hay cosas para aceitar. Las ganas están, la predisposición también, más con el grupo que se brinda de esta manera. En base a pensar en un proceso, y no depender de resultados. Soy un agradecido del presidente y de la gente”.

Claro que ya nada será igual después de ese penal de Gonzalo Montiel. Es por eso que entre tanto festejo por lo conseguido en Qatar y las Fiestas de Fin de Año, aún falta que las partes se sienten y acuerden un nuevo vínculo. Será una negociación importante tanto en lo económico como en lo integral, sin resultado final asegurado.

Lo monetario sin duda que será un tema complejo de resolver, ya que Scaloni tiene hasta diciembre un contrato muy bajo en comparación con otros entrenadores de selecciones y hasta de clubes. De nuevo: todo cambió con la histórica consagración ante Francia. Tampoco se debe dejar de lado que la familia del DT, que lo acompañó desde el primer día en Qatar, vive en Mallorca y eso dificulta todo. Mientras que sus hermanos y sus padres están en Pujato.

Falta mucho para saber qué sucederá con Scaloni, que en su momento fue confirmado por Tapia hasta 2026. La agenda de la Selección marca que se volverán a juntar en marzo de 2023 para disputar la primera fecha Fifa post Mundial (entre el 20 y el 28) y seguramente también se disputarán un par de amistosos (la idea es que al menos uno sea en el país para poder celebrar la Copa ganada en Qatar). La Scaloneta tiene mucho camino por recorrer pensando en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el cual tendrá más participantes (48) y en el cuál se clasificarán directo 6 de las 10 selecciones de Conmebol. Y en el medio está la Copa América de 2024. ¿Alguien se atrevería a pensar en un mejor conductor qué Lionel Scaloni?