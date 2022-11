En Primera A, la lógica ganó la pulseada, se armaron los playoffs y descendió Talleres

La lógica copó la noche de la Primera A rosarina, que cerró su fase regular con mayoría de ganadores que eran banca en la previa, armó sus series de playoffs de cuartos de final y decretó el descenso de Talleres de Villa Gobernador Gálvez.

Como no se trata de generar incertidumbre, las llaves al mejor de tres (11, 14 y 16) que arrancan el viernes serán Regatas vs. Federal, Atlantic vs. Alumni, Calzada vs. Libertad y Unión AS vs. Estudiantil. El playout, Puerto vs. Universitario.

Pero la noche tuvo una historia. En la zona Campeonato el campeón y ascendido Provincial se despidió de la categoría con triunfo por 84 a 64 ante Los Rosarinos Estudiantil, último del grupo.

En tanto, Regatas ratificó su carácter de 1 para los playoffs al doblegar a Unión de Arroyo Seco por 82 a 55 en casa con su ya muy interesante mix de jugadores de jerarquía para la categoría y pibes que pintan muy bien.

En el otro duelo del grupo, Atlantic parece haber hallado nuevamente su versión sólida justo a tiempo. En esta ocasión se impuso a Calzada como visitante por 83 a 73 y subió otro escalón en la tabla, dos en los últimos dos duelos para ser tercero en la A1.

Mientras tanto, en el grupo de Reclasificación Libertad se impuso a Universitario 72 a 52 como visitante para quedarse con el primer puesto de la zona en el desempate frente a Alumni de Casilda, que doblegó a Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 99 a 72 y decretó el descenso de la T a Primera B

Es que aunque Sportivo Federal superó a Puerto San Martín por 68 a 63, el triple empate condenó a Talleres. Allí Puerto quedó como 1 de esa minitabla, Universitario como 2 y Talleres 3.

Ahora Puerto San Martín jugará una serie por la permanencia ante Universitario. El ganador conservará la categoría y el perdedor jugará un repechaje ante el perdedor del playoff de la B para ver quién se queda con el puesto en la A para la próxima campaña. Entre los 3 descensos de Superliga y un solo descenso directo a la B, la próxima campaña de la A tendrá 14 elencos.

Por su parte, en Primera B, Fisherton le ganó como visitante a Echesortu B por 88 a 72 en la zona Campeonato y Fortín Barracas derrotó a Timbuense por 85 a 64 en la Reclasificación.

Para este martes está programado el clásico entre el campeón Central y Newell’s y el duelo entre Gimnasia B y Maciel.

Primera A

Campeonato

Provincial vs. Estudiantil 84-64

Regatas vs. Unión 82-55

Calzada vs. Atlantic 73-83

Reclasificación

Alumni vs. Talleres 99-72

Puerto vs. Federal 63-68

Universitario vs. Libertad 52-72

Tablas

Provincial 10-0

Regatas 7-3

Atlantic 4-6

Calzada 4-6

Unión 3-7

Estudiantil 2-8

Libertad 8-2

Alumni 8-2

Federal 5-5

Puerto 3-7

Universitario 3-7

Talleres 3-7

Cuartos

Regatas vs. Federal

Atlantic vs. Alumni

Calzada vs. Libertad

Unión vs. Estudiantil

Playout

Puerto vs. Universitario

Descenso

Talleres

Unión pegó primero

Unión y Progreso se adelantó 1 a 0 en la serie de playout de la Superliga rosarina tras ganarle 73 a 50 a Ciclón con 13 puntos de Fernando Mir y 11 de Santiago Cabaña. Javier Tosoni hizo 20 en la visita.

El miércoles se jugará en cancha del Diablo la revancha de esta serie que es al mejor de tres partidos y cuyo ganador conservará su plaza en la Superliga, mientras que el perdedor bajará a Primera A junto con Saladillo y el perdedor de la llave que están disputando Sportivo América (1) con Náutico Sportivo Avellaneda (0). El segundo duelo irá el miércoles en la ribera rosarina.

El miércoles también jugarán Atalaya (1) ante Caova (0), Talleres (0) vs. Temperley (1) y El Tala (1) vs. Gimnasia (0). Para el viernes pasó Echesortu (0) vs. Sportsmen (1).

GOLEO

UNIÓN 73: Franco 0, Rossi 7, Juan 8, Alves 0, Marchisio 4, Cabaña 11, Bollini 9, Mir 13, Prez 4, Pastorino 9, Quintana 0, Pérez 8. DT: Pablo Diez.

CICLÓN 50: Balberdi 0, Martínez 4, Scortechini 0, S. Arberas 0, Ojeda 4, Escobar 4, V. Arberas 16, Tosoni 20, Grau 2. DT: Mauro Pérez.