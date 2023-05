En nueva marcha, la familia de Mauro Villamil volvió a exigir justicia

Familiares y amigos de Mauro Villamil marcharon una vez más en barrio Tiro Suizo en reclamo de seguridad y justicia. La movilización estaba concentrada ya para las 17 en la intersección de San Martín y Uriburu, para marchar y terminar en la esquina donde funciona una estación de servicio, Corrientes y 27 de Febrero, lugar donde trabajaba el hombre de 35 años.

“Todos estamos destruidos,pero hay que levantar cabeza y seguir por mis sobrinos, mi cuñada, mis viejos y mi hermana”, dijo Gastón Villamil, hermano del recordado playero y a la vez taxista, en diálogo con Radio 2.

Tres cuadras de manifestantes acompañaron con aplausos y cacerolas a Gastón y a su familia, que encabezó la marcha hasta la estación de servicio. Entre ellos, muchas personas tanto de a pie como en sus autos: entre los vehículos particulares se distinguían taxis, sector que se solidarizó con la familia y acompañó con numerosos representantes el grito por justicia.

Villamil reconoció no tener información por el momento sobre el autor del crimen que acabó con la vida de su hermano ni el motivo. “Nosotros confiamos en la Justicia, tratamos de no molestarlos y dejarlos trabajar. Sabemos que lleva tiempo ver las cámaras y todo, pero un robo no fue”, señaló.

Su hermano, Mauro, salía de una verdulería a la que había concurrido para hacer las compras destinadas a un asado con sus compañeros de trabajo cuando fue alcanzado por tres disparos de un hombre que apareció por la calle caminando, acompañado por dos cómplices. Mauro cayó muerto al instante en la vereda, mientras que tres empleadas de la verdulería, de 21, 34 y 50 años terminaron heridas, alcanzadas por disparos.

La víctima tenía tres hijos. “Mauro era el sostén de familia y ahora quedan desamparados. Él vivía trabajando para su familia. Salía de la estación, subía al taxi y volvía a su casa. Los compañeros sienten un vacío enorme que dejaron”, sostuvo el hermano de la víctima.