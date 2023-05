La abogada de Fardín anticipó que apelará el fallo que absolvió al actor Juan Darthés por abuso

Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma Fardin, confirmó este sábado que apelará la decisión de la justicia brasileña que absolvió al actor Juan Darthés en la causa por violación iniciada por la actriz, y calificó al fallo como “conservador” y “sin perspectiva de género”.

Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde en la sede porteña de Amnistía Internacional, la abogada dijo que son “optimistas” y agregó que “se puede recurrir a las cortes internacionales y que no es una decisión que declaró a Darthés inocente”.

Fardin, por su parte, afirmó que no deja de sorprenderla “la violencia de los sistemas judiciales” como el de Brasil, que “no tienen perspectiva de género”.

Al hacer referencia al fallo que absolvió al actor, dijo que lo que se busca es “perpetuar” el abuso contra los y las menores de edad y se preguntó “¿Qué pretenden, que las víctimas se filmen mientras son abusadas?”.

La actriz pidió además al resto de las mujeres abusadas “que sigan adelante con sus denuncias y no se dejen adoctrinar” por el fallo que absolvió a Darthés.

“Hoy nos paramos de otra manera frente a los vínculos”, dijo Fardin.

Darthés fue absuelto este sábado en primera instancia del delito de violación contra Fardin en la Justicia de Brasil, según uno de sus abogados defensores.

“Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario”, dijo a Télam el abogado brasileño Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés.

El letrado brasileño indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar el fallo.

La versión de la defensa

Más temprano se expresó el abogado de Darthés, Fernando Burlando. En diálogo con Augusto Pomar para la señal Crónica, expresó. “A esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”, comenzó diciendo el letrado como poco después también lo hizo en C5N, entre otros medios que lo contactaron.

Y sumó: “El resultado de toda esa investigación es, obviamente, muy reconfortante para la familia de Juan. Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio y eso es mentira. Eso sí es una fake news. Lo que no es una fake news es su absolución: después de un proceso muy largo donde se lo destrató y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.

Burlando también reconoció que era admisible que todos emitan una opinión antes de que se defina la Justicia. “Pasa eventualmente en todos los casos. Pero bueno, la situación es ésta, que es la absolución de Juan Darthés”, señaló contundente.