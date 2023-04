En medio de un clima tenso por los malos resultados, Sampaoli fue presentado como DT de Flamengo

Jorge Sampaoli es oficialmente el nuevo entrenador de Flamengo hasta diciembre de 2025 y en su presentación reveló que el conjunto carioca era su plan A, aun teniendo otros ofrecimientos de Europa.

“Agradezco mucho la oportunidad de llegar a este club tan grande. Hubo muchas oportunidades de estar aquí, pero finalmente se concretó. Para mí, en estos momentos, era mi plan A. Tenía ofertas de Europa y de otros lugares, pero decidí estar aquí. En esta ocasión, coincidimos todas las partes y se pudo hacer”, dijo Sampaoli en su primera rueda de prensa como técnico del actual campeón de la Copa Libertadores.

El ex entrenador de Sevilla, tendrá varios compromisos importantes que afrontar con el Fla y están compuesto por revalidar el título de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil y recuperar la hegemonía en el Brasileirao: “Por mi característica, no pienso priorizar nada, solo pienso en cada partido y en cada competición. Vamos a dar lo mejor para intentar ganar. Para mí, lo más importante es esto, ganar, el escudo, la camiseta y lo que representa. Ya sea un amistoso o una final, el Flamengo tiene que entrar a dar lo mejor de sí“, indicó el ex Seleccionador argentino.

Sampaoli, si bien sabe que no tendrá tiempo para preparar a su equipo, por la apretada agenda que presenta el equipo de Rio de Janeiro: “El fútbol no te da nunca la posibilidad de elegir. Es mucho mejor empezar un ciclo, pero ocurrió de esta manera, por eso, nuestro diagnóstico tiene que ser rápido y certero. Cuando decidí venir aquí fue por la calidad de los futbolistas lo que permite que coloque en práctica mis principios futbolísticos“, explicó el entrenador casildense, que tendrá su debut este miércoles en el Maracaná por Copa Libertadores.