En casa mando yo: Newell’s cuenta con una localía muy fuerte de cara al Clásico del domingo

La Lepra tiene dos caras. Una cuando juega de local y otra cuando le toca ser visitante. En el Coloso el equipo de Heinze entiende a la perfección todo lo que tiene que hacer. Y si bien quizás no sea vistoso su juego siempre terminó con los tres puntos en el bolsillo.

El póquer de triunfos leprosos en el Parque arrancó contra Vélez, por la segunda fecha. En un partido parejo y de esos de quien hace el gol gana, apareció Juan Sforza para hacer delirar el Coloso a los 24 minutos del complemento.

La segunda víctima fue Banfield. El Taladro, que jugó la etapa final con uno más por la expulsión de Willer Ditta, sufrió los goles de Velázquez y Mosquera en los últimos diez minutos y Newell’s metió seis de seis en el Coloso.

En la sexta jornada llegó Barracas Central. Y se cumplió el refrán en el cual “no hay dos sin tres”. Newell’s fue superior al Guapo y con un tanto de Facundo Mansilla a los 33 minutos de la primera parte el hincha rojinegro volvió a sonreír.

El triunfo más reciente de la Lepra en el Coloso fue en la octava jornada. Antes del parate por la fecha Fifa. San Lorenzo arribaba al Parque con el cartel de puntero solitario. Newell’s jugó el mejor partido del torneo y bajó al Ciclón. El paraguayo Recalde, en el segundo tiempo, tras una asistencia del debutante Pérez Tica hizo estallar el Marcelo Bielsa.

La realidad y los números, sobre todo, marcan a un Newell’s invencible en el Coloso. Será cuestión de afirmar este concepto el domingo y lograr la quintina de triunfos en el Parque.

El Canalla en la mira

Con el triunfo en el debut de la Copa Sudamericana ante Audax Italiano, Newell’s llega al Clásico un poco más aliviado. Y desde lo anímico más fuerte teniendo en cuenta que por la Liga Profesional había perdido feo con Estudiantes en La Plata.

Heinze deberá que pensar rápido y alinear un once competitivo para enfrentar a Central. Esto teniendo en cuenta que no se guardó casi nada ante los chilenos. Una de las pistas para pensar en un equipo titular para el domingo es que Pablo Pérez no viajó a Chile. Y que, como era de esperar, tampoco lo hizo Sforza, quien se está recuperando de un esguince de tobillo y que podría estar en el Coloso si el Gringo lo requiere.

El resto del equipo se verá con el correr de los días y dependerá de cómo los ve el DT en los entrenamientos que quedan. El desgaste del viaje a Chile y del partido en sí puede ser un factor determinante a la hora de elegir los once que buscarán el quinto triunfo al hilo en el Parque Independencia.