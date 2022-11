El volcán activo más grande del mundo entró en erupción por primera vez en 40 años

El volcán activo más grande del mundo, que se encuentra en la isla estadounidense de Hawai, entró este lunes en erupción por primera vez en 40 años, informaron oficialmente.

La erupción comenzó cerca de la medianoche del domingo, e inicialmente estaba contenida dentro de la caldera, la zona cóncava en la cima del volcán, pero los vulcanólogos dijeron este lunes que “la lava se estaba saliendo por las grietas en los costados”, precisó la agencia de noticias AFP.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), “el volcán acumuló presión por años”.

“La erupción del Mauna Loa se movió de la cima a la Zona de la Falla Noreste, donde varios flujos de lava están pasando por las fisuras”, dijo el servicio geológico en su página web.

El organismo informó que las personas que viven abajo de la zona de erupción no están bajo amenaza, pero advirtió que el volcán era volátil.

Por su parte, especialistas también advierten que los vientos pueden arrastrar colina abajo gas volcánico, cenizas finas y hebras de vidrio basáltico conocidas como cabellos de Pelé.

This short video shows thermal camera footage of the onset of the #MaunaLoa eruption from the volcano’s summit. The temperature in degrees C is shown by the colored scale bar on the right. For additional information visit: https://t.co/rfwkMVSJKM #MaunaLoaErupts pic.twitter.com/PhHXbq9nNa

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022