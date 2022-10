El Torneo del Interior se mueve al ritmo del Litoral: cinco equipos en cuartos de final

GER, Duendes, Estudiantes y Santa Fe Rugby entre los mejores ocho equipos del Torneo del Interior A, mientras que Old Resian clasificó a la misma instancia pero en el TDI B y recibirá a Curne. Además, Jockey Club le ganó a La Tablada pero no le alcanzo. Los 4° de final se disputarán el sábado 22

El Torneo del Interior cerró la fase de grupos con la disputa de la sexta fecha, y los equipos del Torneo del Litoral, volvieron a ser protagonistas en los niveles de competencia. En el TDI “A”, clasificaron a cuartos de final GER, Duendes, Estudiantes y Santa Fe Rugby, en tanto Jockey Club Rosario le ganó en la Docta a La Tablada pero no le alcanzo, mientras que en el TDI “B”, Old Resian cayó de local pero ya tenía asegurado su pase a la próxima ronda. El sábado 22 se jugarán los cuartos de final.

Los cuartos de final se jugarán el 22 de octubre y serán de la siguiente manera, en el TDI A: se reedita la final del Regional, porque en el Parque Independencia, GER recibirá a Estudiantes de Paraná; en Córdoba, La Tablada se medirá con el equipo sensación del momento: Santa Fe Rugby; en las Delicias, Duendes será local ante Universitario de Tucumán (en 2009 protagonizaron la final de este certamen) y en Concepción habrá duelo entre equipos tucumanos, Huirapuca se enfrentará con Los Tarcos.

En tanto, en el TDI “B”: en el Grantfield, Old Resian será local ante Curne de Resistencia. El resto de los duelos entre los mejores del B y los últimos de cada zona del A serán los siguientes: Córdoba Ath. vs. Teqüe; Tala vs. Jockey (C) y Marista vs. Mar del Plata R.

Todos los números

Todos los resultados de la 6ª fecha del TDI “A” fueron los siguientes: Los Tarcos 53, CURNE 10; Jockey (VM) 38, GER 17; La Tablada 24, Jockey (R) 25; Uni (T) 44, Teqüe 41; Santa Fe R. 17, Duendes 37; Tucumán R, 29, Jockey (C) 25; Mar del Plata RC 24, Urú Curé 34 y Huirapuca 41, Estudiantes 31.

Las posiciones del TDI A quedaron de la siguiente manera: Zona 1: GER 18, Los Tarcos y Jockey (Villa María) 16 y Curne 8.

Zona 2: La Tablada 20, Uni (T) 16, Jockey (R) 13 y Teqüe 6; Zona 3: Duendes 23, Santa Fe R* 15, Tucumán R. 10 y Jockey (C) 6 y Zona 4: Huirapuca 20; Estudiantes 16, Urú Curé 14 y Mar del Plata 6.

Mientras que en el TDI “B” los resultados de la 6ª fecha fueron los siguientes:

Nat y Gim 47, CRAI 18; Old Resian 24, Tucumán LT 26; Old Lions 27, Córdoba Ath 7; Sportiva (BB) 28, Sporting MdP 28; Dep. Portugués 20, Liceo (Mendoza) 33; Los Cardos 25, Tala 32; Aranduroga 33, Taragüy 27 y Los Tordos 19, Marista 66

Las posiciones del TDI B quedaron de la siguiente manera: Zona 5: Old Resian 24, Tucumán LT 17, Nat & Gim 15 y Crai 1; Zona 6: Córdoba Ath 22, Old Lions 17, Sporting MdP 11 y Sportiva BB 3; Zona 7: Tala 27, Liceo 19, Los Cardos* 6 y Dep. Portugués* 0 y Zona 8: Marista 30, Los Tordos 20, Taragüy 6 y Aranduroga 5, (*, un partido menos).