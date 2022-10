La Reclasificación A tendrá un desenlace digno de una mega producción de Hollywood

Ni el mejor director de cine de Hollywood podría haber craneado un desenlace como el que tiene la Reclasificación “A” del Torneo del Litoral. Resta disputar la séptima y última fecha, en la que tres equipos tendrán chances de obtener una de las dos plazas que hay para jugar en la máxima categoría del Regional en 2023.

El sábado por la sexta fecha, Universitario de Rosario logró un importante triunfo en Paraná, sobre el líder Rowing, quien además perdió el invicto ante el académico rosarino, el resultado para los dirigidos por Magín Moliné fue de 17 a 14, un éxito muy festejado por los del Barrio Las Delicias.

En tanto, el resto de los resultados fueron: Alma Jr 26, Crar 24; Jockey (VT) 27, Caranchos 22 y Logaritmo 66, Provincial 0. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Rowing 26; Uni (R) 25; Jockey (VT) 23; Caranchos 17; CRAR 14; Alma Jrs 13; Logaritmo 7 y Provincial* 0, (*, jugará en segunda división en 2023).

El próximo sábado 22 de octubre, se disputará la séptima y última fecha de la Reclasificación A, no habrá de cruces entre los tres protagonistas: Rowing vs. Alma Jr; Uni (R) vs. Logaritmo; Provincial Vs. Jockey (VT) y Los Caranchos vs. CRAR.

Un sábado en el que los teléfonos y las redes sociales serán protagonistas, para saber que pasa en las otras canchas.