“El salario no es ganancia”, tensión en Amsafé por descuentos a docentes que licuaron el aumento

“El gobierno de la provincia tiene que responder sobre la liquidación del Impuesto a las Ganancias. Y sí hubo una mala liquidación, el gobierno de la provincia deberá devolver los montos mal descontados”, sostuvo el titular de Amsafé provincial Rodrigo Alonso. El gremio de los docentes públicos hizo una conferencia este miércoles 2 ante “la preocupación de todos los trabajadores de la educación nucleados en Amsafé” por los descuentos que se les aplicó en el pago de salarios como ítem del tributo. “Descuentos totalmente desproporcionados, ya que cuando hacemos la comparación con el mes anterior, se puede verificar que en muchos casos se duplicaron y hasta se triplicaron”, sostuvo el dirigente sindical.

La rueda de prensa tuvo lugar en la sede sindical de Amsafe y, además de su titular, tomaron parte la comisión directiva provincial en pleno y delegadas y delegados de las seccionales del gremio de la mayoría de los departamentos de la provincia. La escena graficó la tensión en el en gremio, no sólo por la porción de las y los docentes que recibió el descuento sino por la lógica misma de la deducción: “Hay una discusión que es más profunda, la necesidad de que este impuesto no lo paguemos los trabajadores”, sostuvo Alonso.

“Estamos convencidos que los gobiernos –amplió– deben tener recursos para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos. Pero esos recursos no deben venir de la mano de los trabajadores, deben ser de los grandes grupos empresarios y financieros que deben aportar. No puede ser que estos descuentos impliquen para muchos compañeros y compañeras que prácticamente durante meses siguen percibiendo el mismo salario por los descuentos de Impuesto a las Ganancias. En el mes de octubre tuvimos un 7% de aumento que muchas trabajadoras y trabajadores de la educación no lo vieron reflejado en sus haberes por cómo afecta este impuesto”, subrayó.

En la fuerte pelea de gremios estatales en agosto pasado, la votación mayoritaria de docentes determinó que Amsafé no aceptara el ofrecimiento salarial del gobierno de la provincia en la revisión paritaria por inflación: 12% en septiembre (en suma al 8% acordado en marzo pendiente ), 7% en octubre, 7% en noviembre y un 5% en diciembre con cláusula de revisión. El total completa 77% de suba salarial para 2022 y está por debajo de la inflación estimada para el año, pero hasta ahora todavía supera el Índice de Precios al Consumidor de septiembre (66,1% acumulado) sumado a la previsión para octubre, que fuentes no oficiales ubican por encima del 6%. Los gremios estatales, entre ellos ATE y UPCN, junto a los de los trabajadores de la Salud, aceptaron la oferta. También lo hicieron los docentes agremiados en Amet (Enseñanza Técnica), UDA (Unión de Docentes Argentinos) y los privados de Sadop. Amsafé rechazó y continuó la batalla en soledad, hasta que el conflicto quedó sin salida visible en una fuerte pulseada por el descuento de los días de sucesivas huelgas. Finalmente el mayor gremio docente aceptó el ofrecimiento “en disconformidad”. Pero ahora la furia volvió: las deducciones por Ganancias licuaron el tramo de aumento aplicado, y el gremio analiza si no llegó en algunos casos a revertirlo disminuyendo haberes.

“Vamos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias, si hubo mala liquidación el gobierno debe devolver inmediatamente esos importes, como así también vamos a seguir peleando para que el Impuesto a las Ganancias deje de aplicarse a los y las trabajadores”, cerró el titular de Amsafé provincial.