El PSG de Messi cayó 1-0 en París ante Bayern Munich en la ida de los octavos de la Champions

Noche negra en París para el PSG de Messi y Neymar, que fue ampliamente superado por un gran Bayern Munich y cayó 1-0 por la ida de los octavos de final de la Champions League. Los alemanes salieron decididos a llevarse la victoria de Francia y lo consiguieron con el gol de Coman, ex parisino, en el inicio del segundo tiempo. El astro rosarino y el brasileño jugaron desde el arranque, mientras que Mbappé ingresó en el segundo tiempo y le anularon dos goles por sendos offside milimétricos. De todos modos, la serie está abierta y se definirá el 8 de marzo en el Allianz Arena.

¡GOL DE BAYERN! Remate de Kingsley Coman, floja reacción de Gianluigi Donnarumma y 1-0 vs. PSG en la #Champions. 📺 #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/Hez6y7zUge — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2023

En el primer partido de Messi en Champions como campeón del mundo, PSG volvió a decepcionar y ni siquiera le bastó con el ingreso de Kylian Mbappé en la segunda parte, en su regreso luego de una lesión muscular. El francés Warren Zaire-Emery, con 16 años, jugó como titular en lugar del último goleador que tuvo la Copa del Mundo de Qatar y se convirtió en el jugador de menor edad en comenzar un partido de Liga de Campeones de Europa.

El Bayern fue ampliamente superior en el primer tiempo. El equipo alemán acaparó la posesión de la pelota, mientras a PSG le costó hacer pie. El club parisino dependió de alguna genialidad de Messi o Neymar, porque su juego colectivo continúa ausente. El crack rosarino buscó contacto con la pelota, se mostró lúcido en cada toque y en el último minuto dispuso de un tiro libre que pegó en la barrera, aunque después la vio pasar al igual que el resto de sus compañeros.

Encima, tras el descanso se notó otra actitud en el local, pero cuando mejor jugaba, llegó la puñalada de los bávaros. Y fue nada menos que con la famosa “ley del ex”, aunque también con bastante ayudita del arquero Gianluigi Donnarumma. El equipo alemán, campeón de Champions en seis ocasiones, convirtió a través de la pegada precisa de Coman, en complicidad con el 1 de la Selección de Italia, luego del centro exacto del canadiense Alphonso Davies. Coman abrió el marcador en el Parque de los Príncipes, pero no gritó el gol por su pasado en el actual puntero de la Ligue 1.

Con la ventaja, Bayern Múnich se replegó y el local salió decidido en busca del empate, aunque lo mejor de su producción se vio en los últimos minutos tras el ingreso de un Mbappe decidido a ser la estrella de la noche. A los 30, el arquero suizo Yann Sommer le tapó un mano a mano tremendo y después le ahogó el grito a Neymar.

Mbappé, máximo goleador de la presente edición junto con el egipcio Mohamed Salah (7), convirtió dos tantos, pero ambos fueron anulados por fuera de juego; uno de ellos a instancias del VAR.

Messi, a falta de 5 minutos, tuvo una gran oportunidad de frente al arco, pero su remate dio en el neerlandés Matthijs de Ligt y se fue al córner. PSG, con más empuje que ideas, insistió a través del remate del portugués Vitinha que Sommer atajó en un tiempo y Bayern aguantó los minutos finales con diez jugadores por la expulsión de Benjamin Pavard: el defensor francés, el mismo que le clavó un golazo de novela a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 (NdR: fue elegido el mejor tanto del certamen), le convirtió una fuerte infracción a Messi que le valió la segunda amarilla.

El final del partido encontró rostros preocupados en los jugadores de PSG y sólo Mbappé se limitó a un comentario optimista para Canal+ Foot de Francia: “Somos capaces de ponerlos en dificultades; iremos allí para clasificarnos”. La revancha será el miércoles 8 de marzo en el Allianz Arena de Múnich.

Por su parte, Milan venció como local por el mismo resultado al Tottenham de Sergio Romero gracias al tanto del mediocampista español Brahim Díaz en el inicio del partido disputado en el Giuseppe Meazza.

¡GOL DE MILAN! Forster había tapado una enorme pelota, pero Brahim Díaz apareció para empujar el rebote y poner el 1-0 sobre Tottenham en la #CHAMPIONSxESPN. 📺 Mirá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/fNz63Zpuj5 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2023

El Cuti jugó como titular para el elenco inglés y recibió la tarjeta amarilla en un partido en el cual la pasó mal todo el tiempo, al punto de que perdió feo la posición con Theo Hernández en el gol rossonero. El desquite también será el 8 de marzo en Londres.

La acción por los octavos de final continuará este miércoles con otros dos encuentros: Borussia Dortmund vs. Chelsea (Espn) y Brujas vs. Benfica (Fox Sports): ambos desde las 17. Y la semana que viene se medirán Liverpool vs. Real Madrid y Frankfurt vs. Napoli (martes, siempre a las 17) e Inter vs. Porto y Leipzig vs. Manchester City (miércoles a la misma hora).