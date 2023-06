El posteo de Jey Mammon que despertó dudas: ¿regresa a la televisión?

El conductor Jey Mammon volvió a aparecer en las redes sociales este miércoles por la noche después de ausentarse por un tiempo tras la denuncia de abuso sexual en la que lo acusó Lucas Benvenuto. Lo hizo con un posteo que despertó dudas en los usuarios en relación a un potencial regreso a la televisión, aunque quizás se trate sólo de una expresión de deseo.

El también músico compartió un video de cuando conducía La Peña de Morfi (los domingos por Telefé). Entonces, interpretaba la canción “No quiero ser más tu amigo”, junto a César Banana Pueyrredón.

“TEMAZO! P… QUE LO PARIÓ. ¿A quién se lo dedicás?”, había escrito Jey en el posteo, que data de agosto de 2022, y que republicó en su historia de Instagram.

De este modo, sus seguidores llenaron aquel video con comentarios en los que lo elogiaron, manifestaron que lo extrañan y que desean que regrese al programa de Telefé.

Si bien el conductor reconoció su deseo de regresar a la tevé tras el alejamiento de La Peña de Morfi por la denuncia en su contra, por el momento no hay novedades respecto de su futuro.

Por otra parte, Jey Mammon estuvo envuelto en una polémica en los últimos días, luego de que se dijera que tuvo una disputa con la autoridades del canal (Telefé, Viacom), quienes supuestamente querían entorpecer que el conductor estuviera presente en la entrega de los premios Martín Fierro.

Luego, en una entrevista con Socios del espectáculo, el propio Mammon salió a aclarar lo sucedido. “Telefé no quiere que La Peña del Morfi esté ternado en el rubro mejor programa musical”, dijo el cronista.

“Buscarle una vuelta para no invitarme… Primero que me parece extraño que Telefé no me quiera invitar, pero de todas maneras, para no invitar a alguien, me parece un vericueto medio rebuscado”, finalizó.