El DT de Juventus elogió a Di María tras las acusaciones de una “falsa lesión”

El fin de semana Ángel Di María fue protagonista de una insólita acusación en su contra. La Gazzetta dello Sport se refirió a una “supuesta lesión” cuando Fideo se enteró de que iba a ser suplente frente a Bologna. Sin embargo, este martes, Masimiliano Allegri dijo que el argentino ya está bien y lo elogió mucho.

La acusación fue por parte de un periodista en un periódico italiano. Se trata Marco Giudi que, en una nota, sostuvo que el futbolista argentino no apareció en la lista de titulares del equipo italiano, ya que Massimiliano Allegri no lo incluyó y que, inmediatamente después de enterarse de esta situación, el jugador argentino tomó la decisión de anunciar la dolencia física.

Según el periodista, Di María “se quejó de un problema en el tobillo al descubrir que no iba a ser titular” y por otro lado indicó: “Habría comunicado el supuesto problema recién cuando le entregaron el dorsal reservado para los que no forman parte de los titulares”. Desde hace varias semanas, el futuro del jugador argentino está repleto de dudas en la Juventus y, ahora, si bien el atacante tiene contrato con el club hasta el 30 de junio, la dirigencia no está tan decidido de alargárselo.

“Ángel está bien y va a jugar contra Lecce. Es un jugador extraordinario, capaz de marca la diferencia siempre”, aseguró el entrenador de la Juve en la conferencia de prensa previa al partido de este miércoles.