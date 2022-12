El defensor Carlos Quintana está a un pasito de convertirse en el primer refuerzo de Central

La urgencia de sumar jugadores tiene a la flamante dirigencia de Central de aquí para allá. Y con tan sólo tres días de gobierno está al caer el primer refuerzo para Miguel Ángel Russo. Se trata del defensor Carlos Quintana, de 34 años. Fuentes cercanas a los dirgentes auriazules dan como casi segura la llegada del experimentado marcador central.

Quintana tuvo un último paso por Patronato, pero el dueño de su pase es Argentinos Juniors. Central ya arregló el préstamo con el Bicho por un año y ahora resta acordar con el jugador su contrato con la entidad de Arroyito. El futbolista vivió con el Patrón las dos caras de la moneda en la temporada. Por un lado, festejó la obtención de la Copa Argentina, hecho histórico del club entrerriano, siendo el capitán del equipo. Y por el otro, sufrió por haber descendido a la Primera Nacional.

Con el posible arribo de Quintana, Russo logrará contar con un marcador central de basta experiencia. El jugador, de 1.91 metros, debuté en Lanús en 2007. Luego pasó Huracá, Douglas Haig de Pergamino, Patronato, Talleres, Argentinos Juniors y nuevamente el Patrón. En su carrera disputó un total de 307 partidos, en lo cuales anotó 18 goles.

Apenas tengan abrochado a Quintana, la premisa de la dirigencia que encabeza Gonzalo Belloso es cumplirle al entrenador con los pedidos más urgentes. Bajo esa consigna la idea es sumar otro marcador central, un lateral izqiuerdo, un volante con juego y un delantero.

Por otro lado, la mayoría de los jugadores cuyos contratos vencen a final del año no seguirán en el Canalla. Las excepciones en esta lista pasan por Walter Montoya y Jorge Broun, que ya renovaron la dirigencia saliente. Y hay una esperanza de que pueda seguir en Central el arquero Gaspar Servio porque la intención de Russo es tener a manos dos arqueros con experiencia. Antes de que el técnico asuma su funciones Fernando Torrent, Julián Velázquez, Marcelo Benítez y Gustavo Ramírez decidieron rescindir sus vínculos y ya no son parte del plantel canalla. En tanto, no seguirán a partir de enero Javier Báez, Juan Rodríguez y Nazareno Romero.

Y en cuanto a los jugadores que aún cuentan con contrato, hay dos que deberán buscarse un nuevo destino porque no serán tenidos en cuenta por Russo. Se tratan el colombiano José Leudo, que no jugó ni un minuto en Central, y el venezolano Micheal Covea.

Antes de fin de año la lista de jugadores que no seguirán en Central puede sumar algún otro nombre. Y algo que es seguro es que la dirigencia corre contra reloj para que Russo pueda contar con los refuerzos, al menos, antes que viaje la delegación auriazul a realizar parte de la pretemporada a Chile.

Como inicio de esa etapa en suelo trasandino está pactado para el jueves 5 de enero y finalizará el domingo 15. Los primeros días de trabajo serán en la ciudad de La Serena y luego se trasladarán a Santiago de Chile, donde se jugarán en total tres partidos amistosos oficiales contra equipos locales.

En la primera localidad mencionada, el Canalla enfrentará a Universidad de Chile, el sábado 7 y a Coquimbo Unido, el martes 10. Al día siguiente, el plantel se trasladará a la capital chilena para medirse con Universidad Católica, que dirige el argentino Ariel Holan, el sábado 14.