El clásico entre Sportsmen y Atalaya se destaca en el interesante programa del viernes

El clásico entre Sportsmen y Atalaya se roba la atención de semana del certamen Pre Federal que organiza la Región CAB 1 y que tendrá varios juegos interesantes.

El clásico se llevará a cabo este viernes desde las 21.30 en el marco de la fecha 10 de la zona 1, en la que el Verde es el líder y el Azul retorna tras la suspensión. Será sólo con público local.

También el viernes jugarán desde las 21 Los Andes de Villa Ramallo con El Tala, mientras que a las 21.45 en el estadio de El Tala jugarán Provincial frente a Caova, otro duelo clave.

En el marco de la zona 2 chocarán el viernes a las 21.30 Almagro de Esperanza ante Regatas de San Nicolás y Temperley frente a Echesortu. El domingo desde las 20 chocarán Belgrano de San Nicolás con Náutico Sportivo Avellaneda.

En el grupo 3, el viernes a las 21 se enfrentarán Comunicaciones de Pergamino ante Somisa de San Nicolás, mientras que a las 21.30 se medirán Santa Paula de Gálvez con Gimnasia. Para el domingo a las 20.30 quedó Sacachispas de Villa Constitución ante Talleres de Arroyo Seco.

En el grupo 1 Sportsmen suma 15, El Tala tiene 13, Caova 13, Provincial 12, Los Andes 11, Defensores 10, y Atalaya 1.

En la zona 2, Regatas tiene 11 puntos, Temperley, Almagro, Náutico y Belgrano 9, Echesortu 7.

En el grupo 3 Somisa llegó a 11 puntos, Gimnasia y Santa Paula tienen 10, Comunicaciones 9, Talleres 8 y Sacachispas 6.

ROSARINA PARA EL VIERNES

La Rosarina tendrá mucha acción el viernes desde las 21.30. Por la Superliga Ciclón recibirá a Caova, mientras que Unión y Progreso será local frente a Talleres de Arroyo Seco.

En la Primera A se jugará por la zona Campeonato Atlantic con Los Rosarinos Estudiantil y por la Reclasificación Puerto San Martín ante Alumni de Casilda y Sportivo Federal frente a Universitario.

En la B, por el grupo de privilegio se medirán Newell’s ante Atlético Fisherton, Central con Provincial B y Tiro Suizo frente a San Telmo de Funes.

Por la zona de Reclasificación chocarán Sionista vs. Edison, Garibaldi vs. Gimnasia B y a las 22 Fortín Barracas vs. Red Star de San Lorenzo.