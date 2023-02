Despiden en redes sociales al motoquero asesinado durante una aparente riña en el club Acindar

“Juampi querido, me quedo con este recuerdo lindo que me quedó aquella vez que fuimos a los carnavales y la pasamos excelente. Anoche a la madrugada me enteré de tu partida. Me dejó mal loco, hacía rato que no nos veíamos pero sí hablamos cruzando mensajes y de más y siempre tu humor sacando una sonrisa. Un beso al cielo y descansa en paz. Abrazo grande, como vos lo eras”. Lo escribió Alejandro, uno de los amigos de Juan Manuel Carita, asesinado de un puntazo en el ojo la madrugada de este lunes en medio de una presunta gresca mientras participaba de una despedida en el club Acindar, de zona oeste.

“Te vamos a recordar siempre con tu alegría, mi hermano, Dios sabe lo que te queremos”, publicó en su cuenta de facebook el moto club Los Arrieros, del que formaba parte Carita. Los mensajes se sucedieron entre los amantes de las motos y el rock, conocieran o no al muchacho que falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) horas después de ingresar con un puntazo en el ojo y heridas cortantes en el rostro y cráneo.

Sobre ese crimen hay escasa información oficial. En las redes sociales trascendió que, en principio, se desató una riña entre integrantes de Los Arrieros y de otro club de motoqueros, Las Venas del Asfalto. Carita se llevó la peor parte. Además, en el Heca atendieron a otro hombre, de 41 años, también con heridas cortantes, aunque su vida no corría peligro.

El conflicto fue durante un encuentro para despedir a una persona que, en principio, se marcha de la Argentina, en el club situado en Acevedo al 3000.

“Incredulidad, impotencia y sobre todo mucha bronca… Cómo fue, quién fue y en qué circunstancia lo determinará la justicia… Ojalá tu familia y tus amigos tengan mucha luz y entereza para sostener tu recuerdo… Yo me quedaré con nuestras infaltables chicanas entre tu Rojo y mi Racing… Descansá Juano Carita… fue muy bueno conocerte, loco”, reza otro posteo en el perfil de Facebook de Juan Manuel, publicado por Gabriel.

En la página que en la misma plataforma tiene Arrieros Motoclub Rosario, con una sede en barrio Las Malvinas donde también se organizan recitales de rock, varios otros colectivos de motoqueros también expresaron dolor por el crimen.