¡Dale campeón! Rosario conquistó el Seven de la República al ganarle a Buenos Aires en la final

¡Dale campeón! Rosario conquistó el Seven de la República 2022. Le ganó en la final a Buenos Aires. Crédito; Prensa UAR

Tras 13 años sin podes pisar fuerte en Paraná, Rosario logró conquistar nuevamente el título en el Seven de la República. El Ñandú Seven se impuso en la final a Buenos Aires –último campeón- por 21 a 12 y de esta manera trae a la URR por quinta vez en la historia la Copa del mejor equipo de juego reducido del rugby argentino. El último título fue en 2009.

El camino al título de Rosario fue el siguiente: en fase de grupos el día sábado, se impuso a Mar del Plata en el debut por 24 a 14. En el segundo partido le ganó a Lagos del Sur por 31 a 7 y el cierre fue ante un candidato al título como lo es Córdoba, el que derrotó por un ajustado 7 a 0.

Hoy domingo, en cuartos de final logró superar a Uruguay por 19 a 14. Ya en semifinales, tuvo que batallar para imponerse a Tucumán por 24 a 15. Y en la definición ante las Águilas, a las que sorprendió con un 21 a 0, pero el campeón 2021 dio pelea, y dejo el marcador final por 21 a 12, y desató el festejo rosarino en la capital de Entre Ríos.

El plantel campeón de la Unión de Rugby de Rosario contó con Federico Amelong y Pablo Iguri como entrenadores, quienes eligieron a los siguientes jugadores: Gonzalo Fraga (Los Caranchos), Nahuel Romero (Old Resian), Emiliano Ferrari y Manuel Santi (Jockey Club), Felipe Costa (Gimnasia y Esgrima), Juan Ignacio Araujo, Giuliano Bufarini, Guido Chesini y Martín Pellegrino (Duendes), Marcos Auguste y Gregorio Cuello (capitán) (Universitario) y Ramiro Bustos (Provincial). El staff se completa con Román Miralles y Francisco Cuneo (asistentes), Pablo Edery (Kinesiólogo), Martin Santi (preparador físico) y como mánager Ricardo Pettit, histórico colaborador de distintos seleccionados de la URR y desde hace unos años en el Seven.

Todos los campeones

El torneo se disputó en Paraná en las canchas del Club Atlético Estudiantes (Plumazo) y de Paraná Rowing Club (predio La Tortuguita). En la Zona Campeonato, Rosario venció a Buenos Aires (defensor del título) por 21-12 y obtuvo su 5° corona en el torneo; mientras que en la Zona Ascenso, Tierra del Fuego derrotó a Salta por 14-7 y con ello logró acceder a la Zona Campeonato para el próximo año. Quien descendió de categoría a Zona Ascenso fue Lagos del Sur, que perdió en la definición con Sanjuanina por 21-5. Por la Copa de Plata, Entrerriana venció a Mar del Plata por 34-12, mientras que en la final de Bronce, Santiagueña derrotó a Sur por 19-7.

Mensaje a la dirigencia

El staff técnico estuvo compuesto por entrenadores formados en Jockey Club, Universitario, Duendes y Old Resian, jugadores de un amplio espectro de clubes, manager y Kinesiólogo de GER, preparador físico Jockey Club, participación de todos los colores, para lograr el gran objetivo.

Todo lo que los dirigentes de Rosario no logran hacer en la URR, este grupo lo logró en tiempo récord, es momento de dejar de lado las intereses personales o de las instituciones cuando se representa a la Unión de Rugby de Rosario. El rugby de la ciudad no va a crecer si hay disputas o grieta, nadie se va a salvar solo. La sociedad pide a gritos que no más grietas y la Unión es el lugar indicado para empezar a trabajar para todos.

LAS ÚLTIMAS FINALES

2022 Rosario 21 vs Buenos Aires 12

2021 Buenos Aires 26 vs Tucumán 14

2019 Tucumán 12 vs Uruguay 8

2018 Córdoba 19 vs Tucumán 12

2017 Tucumán 21 vs Córdoba 12

2016 Cuyo 14 vs Buenos Aires 5

2015 Buenos Aires 31 vs Santa Fe 10

2014 Buenos Aires 7 vs Tucumán 5

2013 Buenos Aires 28 vs Salta 7

2012 Buenos Aires 24 vs Entre Ríos 7

2011 Salta 7 vs Tucumán 5

TODOS LOS CAMPEONES DEL SEVEN DE LA REPÚBLICA

2022 Rosario

2021 Buenos Aires

2020 No se disputó

2019 Tucumán

2018 Córdoba

2017 Tucumán

2016 Cuyo

2015 Buenos Aires

2014 Buenos Aires

2013 Buenos Aires

2012 Buenos Aires

2011 Salta

2010 Córdoba

2009 Rosario

2008 Buenos Aires

2007 Cuyo

2006 Buenos Aires

2005 No se disputó

2004 Buenos Aires

2003 Buenos Aires

2002 Salta

2001 Buenos Aires

2000 Rosario

1999 Buenos Aires

1998 Rosario

1997 Buenos Aires

1996 Buenos Aires

1995 Rosario

1994 Buenos Aires

1993 Buenos Aires

1992 Noreste

1991 No se disputó

1990 Buenos Aires

1989 Buenos Aires

1988 Cuyo

1987 Provincia

1986 Capital

1985 No se disputó

1984 Córdoba

1983 Capital

1982 Invitación VI

1981 Capital

EL RANKING DE CAMPEONES

Buenos Aires 17 títulos

Rosario 5 títulos

Cuyo 3 títulos

Capital 3 títulos

Córdoba 3 títulos

Tucumán 2 títulos

Salta 2 títulos

Provincia 1 título

Noreste 1 título

Invitación VII 1 título