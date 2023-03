“Cuando se apagan las cámaras sólo quedamos los rosarinos y los que tenemos responsabilidad”

Hace poco más de un mes Agustín Rossi asumía como jefe de Gabinete. Si bien durante los últimos dos años su nombre siempre sonó para ocupar este cargo lo hizo ahora en un momento complejo de la realidad Argentina. Sólo unas pocas fotos en su despacho dan cuenta de un desembarco apurado, donde el trabajo diario que le imponen los desafíos de la agenda no le dieran tiempo a apropiarse del todo de ese nuevo espacio. Juntar al peronismo, limar asperezas, e imponer el diálogo entre la ancha avenida del Frente de Todos. Los desafíos son muchos, ya que más allá de su rol como jefe de Gabinete la situación de Rosario encabeza su agenda. Si bien el desembarco de recursos y de más Estado es una de las cosas que están en marcha, Rossi insiste en sacar el problema de la seguridad de la agenda partidista y construir entre todos los sectores un proyecto para combatir un flagelo que no es patrimonio de un gobierno, sino un grave problema para los rosarinos. Rossi considera que durante el gobierno de Alberto se logró sostener tres años de crecimiento económico, bajar más de 5 puntos el desempleo, pero cree que hay encontrar un sendero hacia la baja en la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los argentinos. Las elecciones que se vienen las analiza en una escenario de tercios a nivel nacional, con Paso y a nivel provincial con sólo dos fuerzas después de la alianza entre el Socialismo y Cambiemos. Pocos meses para una agenda difícil que, según cree, ya comenzó a dar sus frutos.

— ¿Cómo ve la situación que se vive en Rosario?

—Cualquier calificativo que uno pueda llegar a utilizar se puede quedar. Puedo decir grave, puedo decir gravísima, terrible. Me parece que lo que hay que hacer es ir generando las condiciones para que todo el esfuerzo que hacen las distintas agencias del Estado empiecen a dar sus frutos. Eso es tratar de devolverle algo de la tranquilidad perdida a los rosarinos. Yo acá, en Buenos Aires, siempre les digo a todo: no hay nadie que quiera tanto que esto se resuelva que nosotros mismos, los rosarinos. Porque vivimos el drama cotidianamente y somos además los que anhelamos otra ciudad. Una ciudad que supimos disfrutar en otros en otros en otros momentos. Pero bueno, al otro día que asumí en la Jefatura de Gabinete me comuniqué telefónicamente con el gobernador y repasamos toda la agenda que tiene la Nación con la Provincia. Esa misma tarde yo estaba con el presidente en Olivos y lo recibimos al intendente Pablo Javkin y rápidamente nos pusimos a trabajar. Y ya se lograron una cantidad de cuestiones que van en el sentido de generar las condiciones para eficientar todo lo que significa el combate contra el delito narco. La Agencia de la UIF se va abrir, ya se modificó el decreto, se reforzó la cantidad de efectivos de la Fuerza Federales, se cambió la conducción de las fuerzas de la fuerzas federales en Rosario, se puso un responsable político del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario para que trabaje con el gobernador y con el intendente. Y en la primera sesión ordinaria que tengamos en la Legislatura seguramente van a aprobar pliegos de jueces y fiscales federales y a la vez estamos trabajando para enviar dos más. También se hizo la reunión de la comisión de conjunta entre justicia y legislación penal para aprobar el proyecto de ley que firmaron los 19 diputados santafesinos para fortalecer la Justicia Federal. Y hoy está el cuerpo ingenieros de Ejército Argentino en Rosario viendo cuáles son los distintos lugares que se definieron para ver se hace la intervención del Ejército, que no tiene nada que ver con seguridad interior sino con ayudar a los distintos emprendimientos de urbanización de barrios populares que se están llevando adelante en principio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Después se firmó un convenio para implementar una App de reconocimiento facial y los fondos para aumentar a 500 las cámaras de alta fidelidad Rosario.

—La cercanía con las elecciones determinó que aparecieran candidatos de distintos partidos en Rosario, algo que se interpretó, al menos por muchos vecinos como un carancheo electoral y no como una preocupación real por la situación que vivimos.

—Nosotros tenemos la obligación de tratarlo con seriedad, porque está en juego la vida de los rosarinos. Yo creo que el carancheo político, esa cosa de hacer turismo político con la seguridad, termina perjudicando a los mismos protagonistas. Porque los rosarinos sin ninguna duda se dan cuenta de qué se trata. Después quedamos nosotros tratando de resolver los problemas. Hacen un lindo discurso y se van y quedamos nosotros, lo que tenemos responsabilidades y los que vivimos en la ciudad, para resolver los problemas. Yo hace tiempo que vengo planteando la necesidad de abordar un acuerdo político entre todos los partidos políticos democráticos de la provincia. Lo planteé por primera vez en el año 2012, hace 10 años que lo planteé por primera vez. Porque me parece que hay que poner o trazar políticas de Estado en materia de seguridad independientemente de quién gobierne y que se puedan llevar adelante. Y sacar del caranchismo político la cuestión de la seguridad. No digo que no se debata, que no se opine, pero hay que sacar el tema de ese lugar. Porque también es una realidad que el peronismo gobierna ahora, pero durante los 12 años anteriores gobernó otra fuerza política. Nadie puede decir que el problema de la inseguridad empezó el 10 de diciembre del 2019, aunque nosotros tenemos responsabilidad en resolverlo. Entonces las principales fuerzas políticas tuvieron responsabilidad de gestión, no el siglo pasado sino ahora. Eso debería abonar el tema para plantear el problema y que el debate fuera más racional. En la última reunión del Consejo de Seguridad provincial el gobernador me comentó que se planteó y me parece que es alentador.

—Se acercan las elecciones y en el Frente de Todos se blandía un poco la idea que bajando la inflación, como se había propuesto Sergio Massa, se llegaba a los comicios con ese candidato natural pero hasta el momento no parece que se puedan llegar con esos números.

—La economía Argentina tiene como dilema los últimos cuatro años el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que este año vamos a tener crecimiento económico, vamos a tener 3 años en consecutivo de crecimiento económico. Los 4 años de gestión de Macri fueron tres años de recesión y uno de crecimiento. Y desde el 2008 que no teníamos tres años de crecimiento económico continúo. El otro punto logrado es que bajamos notoriamente la desocupación: iniciamos la gestión con una desocupación de un 12 un 13% y hoy la tenemos en un 6 un 7%. Ahora por otro lado tenemos en él debe la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario, una política de precio y una de ingresos que está relacionada a una con la otra. En los meses de octubre, noviembre y diciembre habíamos empezado a divisar un sendero descendente del proceso inflacionario. Claramente los números de enero y febrero no nos gustan, da bronca. Pero nosotros venimos trabajando pero para generar las condiciones y encontrar un sendero descendente en materia inflacionaria y llegar al objetivo que nos propusimos en el presupuesto del 60%.

—Algunos economistas analizan que con vaca muerta y la explotación del litio e imaginan un escenario por primera vez en la Argentina sin faltante de dólares.

—Es imposible hablar de política económica en la Argentina sin flujo de dólares. La realidad es que la economía necesita determinados componentes para los distintos procesos productivos que hay en este país se terminan importando y cuando no tenés un perfil exportador muy agresivo, muy alto te quedas sin divisas para garantizar el crecimiento argentino cuando te quedas sin divisas no puedes garantizar el crecimiento y empiezan niveles de recesión económica por un lado y por el otro lado te empiezan las expectativas devaluatorias y las expectativas devaluatorias te generan un proceso de inflación. No es que quiera justificar nada, pero nosotros no recibimos un gobierno con inflación cero, nos entregaron un gobierno con una inflación de un 54%. Y a eso hay que sumarle que la pandemia trajo inflación en todo el mundo. Esa inflación aplicada a una base de 54% que teníamos nosotros, también nos hizo que la inflación viaje a una velocidad más alta de la que hubiésemos querido nosotros. Pero sí se suma inflación alta, más pandemia, más guerra que el año pasado no significó 5000 millones menos de la reserva que no estaban previsto, porque son 5000 millones de dólares más que gastamos producto de la guerra porque nos aumentó el precio Internacional de la energía. Es cierto que aumentó el precio internacional de los comodities que nosotros exportamos, pero eso nos da una diferencia de 5000 millones de dólares que nos generan menos reservas, un aumento de las expectativas devaluatorias, esas expectativas que siempre están en Argentina, la toma excesiva de ganancias de determinados sectores concentrados de la economía que han crecido más en rentabilidad que la propia inflación por un lado, y por otro lado algo que es lógico, que es la puja distributiva. Bueno todo ese combo te hace una inflación con un viaje a estos niveles. Hay que bajarla y en eso estamos. Pero no es que apareció de un día para el otro y que de golpe dijimos “Uh este año tenemos 100%” o “este mes tenemos el 6,6%”. Venimos de un determinado proceso que nos va generando todo esto y después las situaciones estacionales que son lógicas en la Argentina. Esto no se resuelve mágicamente. Me da gracia que algunos dirigentes opositores digan “vamos a vencer la inflación” cuando gobernaron cuatro años y la llevaron al 54%. La pregunta es “por qué no lo hiciste cuando dejaste la inflación en el 54%”. Pero nosotros no bajamos los brazos y seguimos buscando un sendero que signifique un descenso de la inflación.

—Cómo ve el escenario electoral

Van a ser unas elecciones distintas. Porque todo indicaría que en las dos coaliciones más importantes va a haber Paso. Entonces no va a ser como la elección del 2019, en donde la Paso entre Alberto y Macri determinó el resultado de la primera vuelta y la elección se terminó ahí. En este caso hay que ver quien gana en las Paso y después tendrán el desafío los candidatos que ganen de construir adentro de su frente. Y después tenés un tercero, que no va a ser un tercero de un dígito, si en un tercero de dos dígitos, que hay que ver cómo termina comportándose primero en las Paso y después en una eventual segunda vuelta. Yo sí creo que independientemente de cualquier consideración, el Frente de Todos va a estar competitivo. El Frente tiene que plantear que no es una elección clásica entre oficialismo y oposición, no hay que dejarle el lugar cómodo en el que se quieren poner, que todo esto nació de un repollo. Hay que recordar que más que una elección entre oficialismo y oposición es una elección entre dos oficialismo porque ellos gobernaron y ellos generaron gran parte de los problemas que hoy tenemos. O sea también transmitirles a los argentinos que nosotros algunos de los problemas heredados los resolvimos, pero necesitamos más tiempo para resolver los otros. Ahora, los que generaron los problemas no van a ser los que están capacitados para resolverlos.

—Cómo ve el escenario electoral en Santa Fe

—Es un escenario novedoso también en Santa Fe. En los últimos años siempre tuvimos un escenario de tres espacios políticos; no siempre se dividían en tercios iguales pero eran tres espacios políticos lo que competían. Hoy aparecen dos con la decisión del Socialismo de incorporarse al Frente de Frentes y eso, que es una desventaja para nosotros, para ellos representa demostrar que lo que se junta se suma. Porque además uno mira y no aparece un candidato que hegemonice, no hay un Binner como en algún momento. Son candidatos que tienen un poco de expectativa, que todos sumados dan un número Interesante, pero hay que ver si cuando quede uno solo de ellos se termina materializando en votos. Yo creo que ahí y dependiendo como nosotros resolvamos la ecuación del Frente de Todos y haciendo una convocatoria hacia el progresismo, ese pensamiento progresista que existe a lo largo y a lo ancho de la provincia. Me parece que ahí está nuestras posibilidades de ser claramente competitivos, de encontrar un candidato que vaya en ese sentido. Yo creo que tiene que ser Leandro Busatto que es un peronista capaz de incorporar a todos esos sectores.

—Desde que asumió en la Jefatura de Gabinete una de las teorías es que su rol tiene que ver con la unión del Frente y con el diálogo y ser un puente de encuentro entre Alberto y Cristina.

—Tengo muchos años de vida política, muchos años de militancia, muchos años de ser un dirigente político con una parte de su militancia ejercida nacionalmente. Cinco años como Ministro de Defensa, 8 meses en la AFI, 10 años en la Cámara y ahora acá en la Jefatura de Gabinete. Eso me ha permitido tener un amplio conocimiento y un amplio diálogo con todos los sectores. Un diálogo que no he perdido y que ejercito. Desde que empezaron las tensiones en el Frente, independientemente de lo que yo pensaba, siempre traté de comprender. Y comprender significa tratar de entender por qué el otro está en ese en esa posición. Eso me permite tener una mayor posibilidad de diálogo, pero ni me impondría la obligación ni me apropiaría de la concordia y de los acuerdos en el Frente. Si confío en la capacidad y el patriotismo de nuestros principales dirigentes para que encontremos entre todos los integrantes del Frente de Todos construir una arquitectura electoral competitiva en las próximas elecciones. Y mis esfuerzos van a estar puestos en ese sentido y este lugar ayuda. En general cuando hay un debate político, cuando hay diferencias, uno puede elegir donde pararse. O en los puntos de contacto o en las diferencias. Yo me paro en los puntos de contacto, ya que las diferencias hacia el Frente de Todos son más cortas de las que hay con la derecha.