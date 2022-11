Confirmaron condenas a dos policías, padre e hijo, por matar a un joven y montar un enfrentamiento

Esta semana, la Cámara Penal confirmó las condenas impuestas a dos policías, padre e hijo, por matar a un joven de 18 años durante una persecución ilegal tras el robo de una moto y montar un falso enfrentamiento para justificar el crimen. Hace un año, el ex jefe de la Brigada de Orden Urbano Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús fueron penados a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser cometido en abuso de la función policial. Ahora, las camaristas Georgina Depetris, Gabriela Sansó y Bibiana Alonso confirmaron que la muerte de Michel Campero fue un homicidio, aunque redujeron la pena del menor de los uniformados a 12 años de cárcel.

“Michel ya puede descansar en paz. Ya cumplí con la promesa que le hice el día de su homicidio”, dijo Marisabel, la mamá del joven asesinado el 6 de enero de 2014 en la vecina localidad de Granadero Baigorria.

No hubo enfrentamiento: lo mataron

Llegar a una condena no fue fácil. La lucha de Marisabel para esclarecer el asesinato de su hijo llevó casi 8 años y largos derroteros en los Tribunales provinciales que fueron sorteados por sus abogados querellantes, Valentín Hereñú y Ricardo Lamas, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). De hecho, ambos uniformados permanecieron en libertad hasta el 5 de noviembre de 2021, fecha en que terminó en condena un juicio oral y público que había ordenado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe luego de varios fallos que intentaron sobreseer a los uniformados y que terminaron anulados por el máximo tribunal.

La figura de legítima defensa en el marco de un enfrentamiento armado quedó desmoronada durante el debate oral.

Por eso, recién a partir de esta confirmación de condena por homicidio dictada por la Cámara de Apelaciones Marisabel puede cerrar el capítulo más doloroso de su vida.

“Con esto me alcanza a mí. Ya quiero cerrar esta etapa de mi vida porque esto me tuvo mucho tiempo sin dormir. Nunca logré recuperarme y cada vez me cuesta más. Pero me quedo conforme. Me estaba quitando el sueño porque no sabíamos qué riesgos podíamos correr”, dijo a El Ciudadano.

En relación a la reducción de 15 a 12 años de una de las penas dijo que “hubiese querido mucho más pero con esto me alcanza y mi Michel va a poder descansar en paz: cumplí con lo que le prometí el día de su homicidio”, repitió Marisabel a quien la pérdida de su hijo menor la afectó emocional y físicamente porque ya había perdido a su hijo mayor en un accidente de tránsito.

“Dar vuelta la versión policial”

Para Valentín Hereñú, uno de sus abogados, “es muy importante que se haya confirmado la sentencia y se sepa que fue un homicidio, que lo mataron porque lo quisieron matar”. El letrado recordó a este diario “todo el derrotero que tuvimos que transitar para llegar a juicio”, y remarcó que su trabajo debió centrarse “durante casi 8 años en dar vuelta la versión policial del enfrentamiento y la legítima defensa”.

En ese sentido valoró que más allá del encuadre penal y la ponderación de la pena “la esencia es la misma: al día de hoy ya son seis jueces que determinaron que se trató de un homicidio con intención de matarlo”.

La primera jueza que instruyó la causa sobreseyó a los dos uniformados con el argumento de que actuaron en legítima defensa. Su decisión fue apelada y la Cámara la revocó en parte. Mantuvo el sobreseimiento de Dal Lago hijo y procesó a su padre por exceso en la legítima defensa. Una vez más, los abogados de Marisabel recurrieron el fallo y llevaron la causa hasta la Corte, que terminó anulando la resolución y ordenó que ambos policías sean debidamente investigados. Luego, un juez de Cámara valoró la gravedad de los hechos y la elevó a juicio oral con ambos imputados como acusados, ya que no se pudo determinar quién de los dos ejecutó al muchacho, que tenía un tiro en la pierna y otro letal en la espalda.

Así, padre e hijo fueron juzgados en un juicio oral y público donde enfrentaron pedidos de prisión perpetua tanto por los abogados querellantes como por el fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy. Los acusaron de homicidio doblemente calificado por ser cometido abusando de su cargo y función como miembros de la fuerza pública y por el uso de arma de fuego, que prevé prisión perpetua.

El 5 de noviembre de 2021, los jueces de Primera instancia Rafael Coria, Hebe Marcogliese y Florentino Malaponte condenaron a los dos policías a la pena de 15 años de prisión al encontrarlos responsables del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Uno de los magistrados votó en disidencia por encuadrar el accionar de los agentes como lo habían solicitado en la acusación.

No obstante, las condenas conformaron el pedido de justicia de Marisabel, como así la confirmación de esa sentencia conocida este jueves.

Gatillo fácil

La secuencia que terminó con Michel asesinado de dos tiros se inició con el robo de una moto. Según la versión de los mismos policías que dispararon, el joven iba en un rodado junto a otro muchacho que nunca fue identificado y ambos abordaron a Omar Jesús Dal Lago en la puerta de su casa de Granadero Baigorria con un arma de fuego y le sustrajeron la moto que utilizaron para huir.

Luego de esa secuencia, el policía asaltado que estaba de franco y vestía de civil, en vez de dar aviso al 911 llamó a su papá, quien también estaba de franco y de civil, y ambos salieron armados a buscar a los ladrones en un auto particular.

Después de dar varias vueltas por la vecina localidad, divisaron a los sospechosos e iniciaron una desenfrenada persecución contra Michel, ya que el otro joven escapó.

Los policías declararon que ambos dispararon en el marco de un enfrentamiento, pero Michel cayó de la moto con un tiro que le ingresó por arriba del glúteo derecho, casi a la altura de la cintura, le atravesó todo el cuerpo y le salió por el hombro izquierdo. Según argumentó la querella durante le juicio, el trayecto del plomo que lo mató da cuenta de que iba inclinado sobre la moto evadiendo los balazos y no disparando, a lo que agregaron que estaba desarmado: junto a su cuerpo secuestraron un encendedor con forma de pistola.