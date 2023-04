Confirman perpetua para el acusado del trágico robo que acabó con la vida de Giudici

La Cámara de Apelaciones confirmó este lunes la condena a prisión perpetua dictada hace un año contra un joven acusado de estrangular al estilista Pedro Luis Marcelo Giudici para ocultar un robo perpetrado dentro de su casa céntrica a mediados de 2019.

La pena máxima que acaba de ratificar un tribunal de segunda instancia recayó sobre Jonatan David Melian, un cartonero de 29 años a quien hallaron culpable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la sentencia fue confirmada “parcialmente” ya que los jueces de cámara Javier Beltramone, Gabriela Sansó y Carina Lurati modificaron la calificación legal aunque mantuvieron la condena a perpetua que habían dictado en mayo de 2022 los magistrados Román Lanzón, María Trinidad Chiabrera y Carlos Leiva.

Según informaron, la acusación original por homicidio doblemente calificado por ser cometido con alevosía y por tener como fin consumar otro delito y procurar la impunidad (de un robo), fue modificada en la calificación de homicidio calificado criminis causa con el delito de robo.

A esa decisión llegaron luego de atender la apelación de la defensa del acusado que planteado que sin bien no había controversias en relación a la “factibilidad del suceso”, no se había tratado de un robo seguido de muerte sino “aplicando la accidentalidad del mismo y no una planificación del homicidio para garantizar el robo”.

De todas formas la modificación penal no afectó la perpetuidad de la condena que había sido solicitada por el fiscal Gastón Ávila.

Según su acusación ventilada durante el juicio oral, la noche del 4 de julio de 2019, el estilista Giudici dejó pasar al acusado porque lo conocía y éste aprovechó un momento de descuido para golpearlo en la cabeza y dejarlo indefenso.

El fiscal dijo que luego de golpearlo “lo ató de pies y manos y procedió a estrangularlo con el cable de un caloventor que encontró en la casa hasta causarle la muerte”.

Según esa hipótesis el móvil del asesinato fue para “sustraerle a la víctima las cosas de valor que había en la propiedad”.

El fiscal argumentó su teoría basada en testimonios de vecinos y de un amigo de Giudici, quienes declararon haber visto a un cartonero preguntar por Marcelo, momentos antes del crimen y en inmediaciones de su domicilio.

Según la declararon de los testigos, Melian conducía una moto con un carro con el que trabajaba de cartonero que el día del crimen estacionó frente a la casa y peluquería de la víctima, ubicada en San Juan al 800.

Dos días después del homicidio la Fiscalía encontró otro dato clave: la compañía de teléfono informó que en el celular de la víctima se había colocado un nuevo chip a nombre del imputado.

“Gracias a los datos aportados por la telefónica, se obtuvo la identidad y el domicilio del acusado lo que permitió a la Fiscalía allanar el lugar en donde se encontraban algunas de las pertenencias robadas a la víctima y detener a Melian”, resaltó Ávila.

Tres semanas después del crimen, el 26 de julio de ese año, el acusado fue detenido en un allanamiento realizado en Bordabehere al 5100. Desde entonces continúa preso.

Estilista, artista y activista

Giudici era un conocido peluquero del ambiente artístico local y nacional que llegó a tener clientes como Moria Casán y Graciela Borges.

También alcanzó reconocimiento en la década de los 90 con los shows teatrales de su personaje transformista “La Faraona” y llevó adelante un intenso trabajo por los derechos del colectivo LGTBIQ+ dentro de Rosario.