Condenaron a uno de los homicidas de Sebastián “Oso” Cejas: le dieron prisión perpetua

Tiene 23 años y fue penado con la máxima pena. Tras el fallo, Ana María, madre de la víctima, dijo que tenía mucho miedo por lo que se iba a resolver pero "se hizo justicia". Aseguró que no va a parar hasta que no aparezcan los otros dos asesinos (hay un menor acusado) y agradeció a todos

Leonardo Cajal, de 23 años, fue condenado este viernes a prisión perpetua por el crimen de Sebastián “Oso” Cejas, cometido en septiembre del 2020. La decisión la tomó el tribunal integrado por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Aldo Bilbao Benítez y Gonzalo Fernández Bussy. Ana María, la madre del Oso, dijo tras conocerse el fallo: “Nos da un poco de tranquilidad a tanto dolor, no saben lo que es el día a día, es terrible, no se lo deseo a nadie. Agradezco a todos tanto empuje”.

Cerca de la 0.35 del 22 de septiembre del 2020 Cejas estaba en su auto junto a su madre estacionado en doble fila frente al Hospital Español ubicado en Gaboto y Sarmiento esperando a su padre, quien estaba haciéndose diálisis. En otro auto apareció un grupo de ladrones, quienes dieron un par de vueltas hasta que regresaron.

El auto disminuyó la velocidad y se detuvo en pasaje Babbini, a unos 30 metros de Gaboto; se bajaron cuatro personas. Uno de los recién llegados se quedó junto al vehículo y los demás se dirigieron hacia Gaboto. En 30 segundos, uno disparó al aire y los otros amenazaron a los taxistas que estaban en la parada.

Uno de los agresores se fue sobre la madre del Oso y la sacó del auto por la fuerza, mientras que otro intentó abrir la puerta del conductor y no pudo, por lo que le disparó al vidrio. Abrió la puerta y sacó a la víctima, que estaba herida en el tórax. Lo dejaron tirado mientras se llevaron el auto.

Oso murió por una hemorragia masiva torácica. Después de varios días apareció el auto de la víctima en un taller mecánico ubicado en Ituzaingó al 7300. El dueño del lugar, Claudio Blanco, fue condenado a 4 años de cárcel mediante un acuerdo abreviado.

De los cuatro autores del hecho, uno fue identificado como menor, otros dos aún no fueron identificados y el cuarto fue detenido en Margis al 5000, donde además se secuestró el auto utilizado en el hecho.

Se trata de Leonardo Cajal, quien fue enjuiciado y este viernes el tribunal resolvió condenarlo a prisión perpetua por el delito de de homicidio doblemente calificado criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad. La fiscal Gisela Paolicelli había pedido ese monto.

Tras la lectura del veredicto, Ana María, madre del Oso, muy movilizada dijo: “Hasta que no aparezcan los últimos dos que faltan no vamos a parar”. Conocer la condena le dio un poco de tranquilidad a tanto dolor, dijo, y amplió: “No saben lo que es el día a día ,es terrible no se lo deseo a nadie, agradezco a todos tanto empuje”.

La mujer pidió también: “Empiecen a creer en la justicia, creo que se viene un cambio positivo y todos los que estamos acá tenemos un familiar que nos mataron, mucha gente que necesita esto, necesita creer en la justicia”. Finalmente le agradeció a los jueces que la escucharon y a los que fueron a declarar y contaron lo que habían visto.

“Esta mañana tenía mucho miedo que no pasara, pero se hizo justicia”, describió para luego agregar: “Mi hijo se merecía esto, que estuviera guardado (en relación al condenado) y que no le haga más mal a nadie”

Mientras que la fiscal Gisela Paolicelli dijo que la sensación, tras conocer el fallo, es de satisfacción porque se hizo lugar al planteo fiscal. “Estamos muy conformes”, aseguró.

En cuanto al rol específico de Cajal, la fiscal dijo que no se pudo determinar: sí se probó que estuvo presente en el lugar del hecho. Dijo que pudieron determinar qué celular estaba usando y localizarlo en el lugar del hecho.

“Él bien pudo quedarse en el vehículo de apoyo o haber participado de las personas que abordaron a la víctima y haber dejado su celular en el vehículo. Lo importante es que la fiscalía logró probar y convencer al tribunal que entre estas cuatro personas había un plan conjunto y una organización previa, una distribución clara de roles, de lo que cada uno tenía que hacer, que se conocían y tenían manejo de armas de fuego, como también toda la logística y lo que estaba previsto para después: qué hacer con el auto robado”, explicó para de inmediato asegurar que la investigación continúa respecto de los otros dos agresores que aún no fueron identificados.