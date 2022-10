Condenan a desarrolladora por no entregar departamento

El complejo que no fue

Compraron un departamento en cuotas en el complejo ubicado en Luis Cándido Carballo 580, a la empresa TGLT S.A. que debió entregarlo en mayo de 2017. Como ello no ocurrió, y tras varios envíos de cartas documento, pidieron la rescisión del contrato, la devolución de lo pagado y una multa. Tras una demanda judicial que quedó en manos del juez Marcelo Quiroga, la firma TCL deberá pagar a la pareja más de 900 mil pesos e intereses. El fallo se encuentra apelado. Es la segunda sentencia en contra de la empresa por incumplir la entrega de unidad en el mismo complejo. Una mujer había demandado a la firma por ello y deberán pagarle 2.5 millones de pesos por disposición de la jueza Verónica Gottlieb.

En enero de 2014 una pareja suscribió un boleto de compraventa con la empresa TGLT S.A. por la adquisición de un departamento en el sector 1 del complejo Metra Puerto Norte.

Contaron que pagaron a través de una tarjeta de depósito y la empresa no les dio factura o recibos oficiales. Al llegar a la fecha de entrega de la unidad, la empresa no cumplió y no renovó la tarjeta para que pudieran continuar con el pago de las cuotas.

En mayo de 2018 mandaron intimaciones y no recibieron respuestas. Entonces volvieron a enviar cartas dando por rescindido el contrato y brindaron un plazo de 48 horas para que confirme la rescisión y devuelva las sumas abonadas.

En julio de 2018 la empresa contestó diciendo que el reclamo era extemporáneo y aseguraron que la entrega de la unidad se prorrogó automáticamente por razones ajenas a la empresa. Los demandantes rechazaron la misiva. Además contaron que se enteraron por los medios de comunicación que la firma modificó el proyecto original dejándolo al 50 por ciento de lo que se había proyectado inicialmente. Por lo que iniciaron demanda de rescisión de contrato y devolución de los montos abonados más los intereses y costas más la multa.

La decisión

El juez Marcelo Quiroga revisó el caso a la luz del derecho del consumidor y recordó que los demandantes compraron un departamento en cuotas que la empresa constructora debió entregar en mayo de 2017. Como ello no ocurrió y tras varios envíos de cartas documento pidieron la rescisión del contrato y la devolución de lo pagado.

Quiroga dijo que desde la mirada del consumidor si el vendedor deseaba acogerse al plazo de gracia debió comunicarlo fehacientemente a la otra parte contratante bajo pena de violar el deber de información y no hay prueba de que ello haya ocurrido.

En cuanto a los casos fortuitos que generaron la mora en la entrega de la unidad no hay explicación al respecto. Tampoco pagó la multa intimada que figuraba en el contrato por lo que consideró que la empresa entró en mora y los efectos jurídicos que de ella derivan.

Según la pericia contable, los demandantes pagaron 319.075 más la tasa, con lo que el monto asciende a 480.155,44. A lo que sumó que desde esta última fecha y hasta el vencimiento del plazo para efectuar el pago, el importe de capital e intereses es de 799230,34. En relación a la multa, el documento fijó un monto de 104.748, más los intereses correspondientes.

Finalmente el juez hizo lugar a la demanda y condenó a la firma TGLT S.A. a pagar en 15 días la suma de 903.978, 34 más intereses y costas.