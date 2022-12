Con un plus de jerarquía, Gimnasia se llevó el primer capítulo de la final en Olegario

La jerarquía individual y colectiva le permitió a Gimnasia destrabar el primer capítulo de la final. El Mensana edificó y sostuvo una diferencia con inteligencia, juego y personalidad en un estadio muy complicado ante un rival con oficio, pero menor recambio, que no pudo sacar provecho de su fuerte localía y perdió la ventaja que le otorgaba el uno de la fase regular. Aunque claro, esto apenas comienza y, aunque suene trillado, en una final cada partido es una historia en sí mismo.

En un estadio de rebosante excitación, la Superliga encontró por primera vez ese sabor a básquet rosarino de antaño, con sus cosas buenas y con las malas (no hace falta hacer juicio de valor) y cumplió con todos los cálculos previos, sin sorpresas, desde los quintetos iniciales hasta la defensa zonal que usó Caova para intentar frenar a un Gimnasia que por apellido es candidato a pesar de que el uno es del Funebrero.

De la explosión de Cordero con su mano final a la potencia de Correa, Caova tuvo un inicio positivo, pero duró muy poco, porque Gimnasia ajustó atrás y se soltó adelante para un 9 a 0 que lo puso al frente en una ventaja que ya no abandonaría hasta el 78 a 67 final. El elenco visitante no sólo halló espacios para triples certeros, sino que incluso pudo correr sin oposición e hizo pesar a un Ettorre en modo pesadilla y Capra encendido. La zona no aguantó las bombas, permitió rebote ofensivo de Meinero y en una contra letal Saenz cerró un gran primer parcial 25 a 17.

Pero esa zona que siete años atrás le dio un par de títulos a Gnass y compañía tiene voto de confianza y en el segundo cuarto pudo incomodar a Gimnasia, ya en el marco de un partido más trabajo, con roces y pitazos. En ese contexto, Maggi también fue el de 2014 y copó la parada, porque la jerarquía no se compra ni se construye, se tiene o no se tiene. Caova metió 7 a 0 para ponerse a 1 y enloquecer al pueblo de Olegario.

Gimnasia penaba en la línea de libres (llegó a estar 1 de 7) y demoró 5 minutos para anotar un tiro en el segundo parcial y llegó a permitir el empate, pero en el momento más dulce del local, entre Capra y Meinero sacaron la cara para devolver la ventaja a la visita y recuperar la diferencia de 8 (39 a 31).

El juego se volvió de detalles, con la utópica búsqueda de tiros de alto porcentaje en la bocha e intento colectivo hasta caer en cuenta de que el juego lo ganaría el que mejor aprovechara el uno a uno como producto de ese juego de equipo. Y en ese juego, Caova mostró a Maggi cerca del cesto, Cordero con otra ráfaga y algo del vértigo de Prat, para lograr otro acercamiento importante en el marcador (a uno nuevamente).

Sin embargo, Gimnasia tiene especialistas para el mano a mano, para romper las defensas con un amague en velocidad, como Ettorre, Capra y Suárez. Los perimetrales se filtraron una, dos, tres veces y atrás la defensa bancó para un 6 a 0 que le devolvió ventaja y calma al equipo de Junco.

Lo intentó otra vez Caova alentado por su gente, pero ya no tenía tiempo y el punto uno fue para Gimnasia como visitante para robarse un duelo fuera de casa. El martes irá el segundo en la calle Laprida.

SÍNTESIS

CAOVA 67: Santiago Cordero 20, Sebastián Pereira 5, Pablo Prat 11, Guido Rodríguez 7, Franco Correa 2 (fi), Pablo Maggi 11, Santiago Cinel 0, Gastón Rojas 11. DT: Néstor Gnass.

GIMNASIA 78: Lautaro Suárez 13, Augusto Capra 20, Alejandro Ettorre 16, Maximiliano Yanson 10, Juan Pablo Evangelista 2 (fi), Iñaki Saenz 2, Ramiro Iglesias 0, Andrés Meinero 11, Agustín Chiana 4. DT: Mariano Junco.

ESTADIO: Caova

ÁRBITROS: Alberto García, Walter Valente y Marcelo Pérez

PARCIALES: 17/25, 31/39 y 51/56

GRAN MARCO

Como se esperaba la final despertó gran expectativa y la cancha de llenó a tal punto que hubo que armar doble fila en el sector que da a calle Olegario y subirse a sillas para intentar ver el juego. Incluso desde fuera del estadio en calle San Martín algunos espectadores aprovecharon ventanales y rejas para observarlo. Al haber streaming en vivo mucha gente prefirió seguirlo desde casa.

BOMBOS CONFISCADOS

Por orden de los jueces, bombos y redoblantes quedaron confiscados junto a la mesa de control desde el mismísimo inicio del partido.

SIGUE EN GIMNASIA

La eliminatoria al mejor de cinco juegos es con formato 1-1-1-1-1, por lo que el martes 6 la continuidad será en el estadio de Gimnasia.