Con reflexiones sobre el tiempo, abrió sus puertas el Festival Internacional de Poesía de Rosario

Tras dos años de modalidades híbridas, el Festival Internacional de Poesía de Rosario (FIRP) volvió a la presencialidad plena este jueves para que poetas y lectores del mundo disfruten del festejo de sus treinta ediciones ininterrumpidas con ferias editoriales, intervenciones artísticas, talleres literarios y mesas de lecturas como la que auspició de apertura oficial a cargo del escritor y “performer tímido”, Osvaldo Baigorria, quien invitó al público a reflexionar sobre poesía y tiempo.

Baigorria, autor de las novelas Llévatela, amigo, por el bien de los tres (1989) y Correrías de un infiel (2004), brindó este jueves la conferencia inaugural del festival ante una sala colmada de espectadores en la Biblioteca Argentina.

Utilizando sus vasta experiencia como ensayista, el autor realizó un recorrido por citas de múltiples escritores para reflexionar sobre la relación de la poesía y el tiempo, en un texto que enlazó, en una relación dialógica y performática, los dichos de Yasunari Kawabata, Jorge Luis Borges, Juan L. Ortiz, Rodolfo Fogwill, Beatriz Vallejos, Tamara Kamenszain y Patti Smith, entre otros y otras.

“Mi padre no decía que era poeta, yo tampoco. A veces pienso que «poeta» es una etiqueta que nos otorga otra gente como un diploma”, apuntó. Y consideró: “Igual no está mal que alguien se reivindique como poeta incluso aunque no lo sea. Ya sabemos que la poesía debe ser hecha por todos o todas y además, ¿dónde está la autoridad que diga quién es poeta y quién no lo es?”.

“Me parece interesante quitar un poco de peso, pompa, gravidez y gravedad a las palabras poeta, poema, poesía, arte, literatura; sacarles las mayúsculas, desadherirse, no quedarse pegadas a ellas”, señaló.

También dedicó buena parte de su conferencia al tiempo, al que consideró “una entelequia que no es una cosa en sí que puede oponerse al proceso, a la potencialidad o a la contingencias que está sin terminar”.