Comienza un ciclo de cortos rosarinos en VHS de los ’90 en el Cine Lumière

El sábado 1 de julio comienza en el Centro Cultural Cine Lumière (Veléz Sársfield 1027) el ciclo «Los ’90. Rosario, cine y democracia». Se trata de un trabajo en conjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto ‘Che’ Guevara (CELChe), el Centro Audiovisual Rosario (CAR), la Escuela de Diseño y Producción Textil y el Cine Lumière, que se enmarca en la muestra ‘Una remera que diga…’ y en las actividades impulsadas por el Municipio por el 40º aniversario del retorno de la democracia en Argentina.

El ciclo de proyecciones reúne trabajos en soporte VHS realizados en los años 90 por trece realizadoras y realizadores rosarinos. La mayoría de los trabajos participaron de las primeras ediciones del Festival de Cine Latinoamericano Rosario (en ese entonces Festival Latinoamericano de Video Rosario), en tanto las producciones que se verán en la segunda jornada formaron parte de ‘Historias Breves’, el tradicional concurso anual de cortometrajes organizado y producido por el Incaa.

Llevá tu remera para estampar

La primera proyección del ciclo tendrá lugar este sábado 1 de julio a las 20, aunque a partir de las 19 quienes asistan pueden llevar su remera y estamparla junto a la Escuela de Diseño y Producción Textil. Se podrán imprimir remeras con afiches de películas icónicas de los ´90 (‘Mi pobre Angelito’, ‘Jurassic Park’, ‘Pulp Fiction’) y algunas de las imágenes que integran la muestra ‘Una remera que diga…Cultura popular, democracia y resistencia en la Argentina neoliberal de los noventa‘.

La remera debe ser de colores claros, preferentemente blanca, de poliéster, modal, acetato deportivo, lycra o tropical mecánico, no algodón.

Recuperando los archivos del Centro Audiovisual Rosario

Todos los materiales son archivos pertenecientes a la Cinemateca del CAR y dan cuenta del surgimiento del VHS como herramienta de una época para la realización audiovisual, sus particularidades técnicas y su papel fundamental para poder pensar los relatos, el cine y los modos de producción alternativos en una década compleja a nivel social, cultural y económico, posibilitando la apropiación democrática de los espacios públicos, convirtiendo a la ciudad en un gran escenario para nuevas miradas.

Programación

SÁBADO 1 DE JULIO

19:00 – ¡Traé tu remera para estampar! junto a la Escuela de Diseño y Producción Textil!

20:00 – Cortos rosarinos en VHS

-Capitán Cardozo (Animación, 1994, 5’. Dirección y producción: Gabriel Yuvone, Pablo Rodríguez Jáuregui). Una alegoría sobre la penetración cultural.

-La mínima distancia (Ficción, 1999, 11’. Dirección y producción: Florencia Castagnani). Un arquitecto sufre un accidente en una obra en construcción. Queda herido y aislado, sin posibilidad de moverse. De los ruidos de la ciudad, de los gritos y silencios, de esos distantes balcones cercanos, él espera su salvación.

-Strong me strong – S.U.D.A.C.A. (Experimental, 1997, 3’50’. Dirección: Sebastián Carazay, Gastón Soso. Producción: Jorge Llonch). Videoclip del grupo Sudaca sobre las «injusticias» que se viven en Latinoamérica.

-Mejorar nuestro saber (Documental, 1992, 10’. Dirección: Cristian Cabruja. Producción: Manos en Línea). Los adolescentes consumen parte de su tiempo en las casas de videogames. Aspectos positivos y negativos.

-Reportaje al actor principal (Documental, 1996, 18’30’’. Dirección: Pablo Fernández, Pablo Romano. Producción: Pablo Fernández, Pablo Romano, Mónica Camillia). Video realizado en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Rosario. El protagonista es un interno. Este es su reportaje e imágenes de la realización del video.

-De carne y de sueño (Documental, 1996, 34’. Dirección y producción: Lucrecia Mastrángelo). Historias cotidianas de la pobreza, sus sueños y sus riquezas. El relato se estructura a partir de cuatro testimonios de mujeres que recrean sus propias vivencias dentro de una villa de emergencia de Rosario.

SÁBADO 5 DE AGOSTO

20:00 – Cortos rosarinos – Historias Breves (NCAA)

-Maricel y los del puente (Ficción, 1999, 15’. Dirección: Daniel Mancini. Producción: Claudio Perrín, Pablo Grassi, Incaa). Maricel debe encontrarse con alguien especial pero un malentendido complica el encuentro.

-13 segundos (Ficción, 1996, 12′. Dirección: Maximiliano González. Producción: Fabián Fontanini, Incaa). ¿Qué pasa por la mente de alguien 13 segundos antes de morir? Un pueblo perdido en el año ’40. Distintos personajes en sus acciones comunes. Dos hombres tirados en la calle, uno muerto, el otro haciéndose el muerto. Entre la realidad y los delirios de su mente recorremos sus últimos trece segundos de vida.

-Juntos, in any way (Ficción, 1996, 18’. Dirección: Rodrigo Grande. Producción: Laura Lozano, Incaa). Un cantante viejo de tangos trata de contactarse con su hijo adolescente. Se le aparece una mujer que es la muerte o el Diablo y le pide que venda su alma para conectarse nuevamente con su hijo.

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

20:00 – Cortos rosarinos en VHS

-Mc Namara (Experimental, 1996, 5’. Dirección: Javier Bellittieri. Producción: Shoklenders – Consorcio Vista Pop). Una noche cualquiera, cuatro perdedores consiguen entrar a una Disco gracias a la caridad de un Hado padrino.

-Cobani (Ficción, 1998, 22’. Dirección: Claudio Perrín, Roberto Bianchi. Producción: Celia Fainstein, Mariela Forneris). Un caso de corrupción policial.

-Juan (Documental, 1998, 20’. Dirección: Gustavo Galuppo, Rubén Darío Milessi, Paola Carizza. Producción: Gustavo Galuppo). Acercamiento a la vida cotidiana de un marginal de la ciudad de Rosario a través de la mirada de un personaje observador. Primer video de la serie «El tío del saco».

-Jamais Vu (Ficción, 1998, 13’. Dirección: María Langhi. Producción: Verónica Rossi). Marie descubre que las distancias que la separan de su hogar, no son sólo geográficas. La violenta irrupción de Martín hará que juntos atraviesen la ciudad envueltos en los recuerdos de ella y perseguidos por la realidad de él.

-El tercer paisaje (Ficción, 1994, 14’. Dirección: Fernando Zago. Producción: Mario Piazza y Los Cazadores Errantes). Una pareja de jóvenes viaja en las rutas del litoral y por problemas en su auto, interrumpen el viaje y se separan. En esta obligada detención descubrimos el pasado y el futuro del viaje.