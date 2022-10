Comienza la Final Global de la Flow FiReLEAGUE de Counter Strike en el mítico Camp Nou de Barcelona

Tres equipos argentinos se mantienen en carrera en la Final Global de la Flow FiReLEAGUE de Counter Strike en busca del gran premio de 100 mil dólares. Los cruces entre los mejores ocho de las diferentes regiones se van a desarrollar entre el 14 y 16 de octubre y se podrán seguir en vivo por el canal 601 de Flow y los canales oficiales de Twitch de la FiReLEAGUE.

La Flow FiReLEAGUE 2022 llega a su fin y ocho equipos se preparan para enfrentarse en la que será la primera edición de la Global Final, que tendrá como escenario el imponente estadio de Camp Nou de Barcelona. Entre el 14 y el 16 de octubre los equipos que surgieron de los diferentes clasificatorios y otros invitados se cruzarán para definir al campeón.

9z, Isurus y WINDINGO llegaron a esta instancia gracias a los resultados que obtuvieron en las finales presenciales de la liga de Argentina. Masonic, de Dinamarca, se impuso en el QualiFiRe de Europa. Imperial, paiN, MIBR (de Brasil los tres) y Team Spirit, de Rusia y que fue furor en el último Major, son los invitados confirmados, completando así los 8 lugares para este inolvidable encuentro.

Durante la primera jornada que se celebrará el viernes 14 de octubre se enfrentarán paiN vs. Masonic e Imperial vs. Isurus. El sábado 15 se abrirá con Spirit vs. WINDINGO para cerrar con un infartante MIBR vs. 9z Team. Las semifinales y la gran final serán el domingo 16 de octubre. Todos los cruces van a ser Bo3, incluida la final, y se definieron en base al ranking de HLTV de la semana del 3 de octubre.

La transmisión se va a realizar desde el canal 601 de Flow. A su vez se podrá disfrutar también por el canal principal de Twitch de la FiReLEAGUE con relato en inglés a cargo del legendario HenryG y, además, una segunda transmisión en español al comando de Efe González y x9nium que se podrá seguir a través del segundo canal de la liga. Los espectadores también podrán elegir en todo momento qué transmisión mirar, utilizando el novedoso Commander Center de Twitch. A eso se sumará un esquema de co-streamers que también participarán del evento.

Hace 2 años la liga tuvo su gran final en un ciber, un año más tarde en su propio Gaming Center y hoy globaliza el evento llevándolo al imponente Camp Nou en la ciudad de Barcelona. Por primera vez en la historia, los esports y una competencia llegan a un estadio de esta magnitud.

El campeón del certamen obtendrá un premio de 100.000 dólares, mientras que quien se cuelgue la medalla de plata conseguirá 30.000 y el tercer y cuarto puesto obtendrán 7.000 cada uno. A su vez, los demás participantes recibirán 1.500 dólares por equipo completando el prizepool de 150.000.

Pablo Muñoz, especial para El Ciudadano.