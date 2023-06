Cerúndolo metió un triunfazo y avanzó a semifinales del ATP 250 de Eastbourne

Francisco Cerúndolo logró, según su sentencia, el mejor partido de su carrera sobre césped, una superficie históricamente traicionera y poco inspiradora para los tenistas argentinos. El jugador porteño, una de las mejores veinte raquetas del mundo (19°), alcanzó por primera vez las semifinales de un certamen sobre la alfombra verde. A pocos días de Wimbledon (arranca el lunes), lo consiguió en el ATP 250 de Eastbourne, una ciudad del condado de Sussex Oriental, en la costa sur inglesa.

El argentino más destacado del ranking derrotó al chino Zhizhen Zhang (54°) por un destacado 6-2 y 6-3, en una hora y ocho minutos. El estadounidense Mackenzie McDonald (64°), que venció al sueco Mikael Ymer (61°) por 6-4, 3-6 y 6-3, será su próximo obstáculo para tratar de alcanzar la definición; no existen enfrentamientos previos entre ambos.

“La verdad es que me gusta bastante jugar sobre césped. A veces te tocan rivales muy complicados, que se adaptan bien a las condiciones, que sacan muy bien y no tocás la pelota por un buen rato. Me pasó contra Dimitrov en Queen’s: sentí que estuve un set y medio sin tocar la pelota. Esas cosas provocan cierto fastidio y te frustrás. Pero, entonces, ahí la clave es mantener la paciencia”, apuntó Cerúndolo luego de un partido que tuvo interrupciones por la lluvia.

En Eastbourne, el mayor de los hermanos Cerúndolo (están Constanza y Juan Manuel) dio otro paso en su crecimiento en la súper elite: Zhizhen Zhang, que este año alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, se encumbró como el primer jugador chino en la historia en ingresar en el top 100 (en octubre pasado) y, próximamente se convertirá en el primer jugador del gigante asiático en ser top 50.

El último tenista argentino en alcanzar las semifinales de un ATP sobre césped había sido Juan Martín del Potro, en Stuttgart 2016 (el tandilense, en el año de su retorno al tour tras las cirugías de muñeca izquierda y por entonces 223°, cayó en esa instancia con el alemán Philipp Kohlschreiber). Ahora lo igualó Cerúndolo.

Francisco Cerúndolo 🇦🇷 jugará las semifinales del ATP de Eastbourne. Tachó 6-2 y 6-3 a Zhang 🇨🇳. Es la primera vez que llega a la instancia en la superficie. Ganó 6 de sus últimos 8 partidos. Se enfrentará al estadounidense McDonald.pic.twitter.com/5Yr0gBy1s1 — VarskySports (@VarskySports) June 29, 2023

“Cuando leo esas estadísticas me ponen muy contento -dijo el campeón del ATP de Bastad 2022-. Me gusta mirar esos registros cuando aparecen en las redes sociales. Los récords, las estadísticas…, son un orgullo. Obviamente que Juan Martín fue un jugadorazo; yo estoy a años luz de él. Pero me pone orgulloso llegar a otra semifinales de ATP y que, encima, sea en césped. Ojalá que esto sirva de motivación para el resto de los jugadores argentinos, como para que no vayan al césped pensando en que tienen más para perder que para ganar. Se puede ganar en césped; es más difícil que hacerlo en polvo y que en cemento, obviamente, pero también se puede. Hay que intentarlo”, dijo Cerúndolo.

Cerúndolo, en Eastbourne, anhela convertirse en el tercer argentino capaz de ganar un trofeo ATP Tour en singles sobre césped (hasta ahora, únicamente Vilas -Masters 1974, Australia 1978-79- y Javier Frana -Nottingham 1995- lo consiguieron).