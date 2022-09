Central tuvo sus chances, pero falló en la definición y empató sin goles ante Patronato

Los partidos no se merecen y eso es verdad. Pero es inevitable no marcar que el 0-0 en Paraná, ante Patronato, fue algo injusto. Es que Central hizo casi todo bien en la primera parte y si bien le costó mantener el nivel en el complemento el necesitado rival nunca lo puso en aprietos. Carlos Tevez decidió retocar bastante el equipo para este encuentro y el resultado fue el mismo ya que el equipo sumó su tercer partido sin triunfos.

Tevez continúa probando en pleno torneo, como lo hizo desde que asumió. Lo que está claro que el once canalla aún no sale de memoria y tiene un problema crónico que es saber quién es el titular por el sector derecho del mediocampo. Si bien esta vez estuvo más cerca de la victoria, la misma no se dio y casi se despidió de la remota chance que tenía de ingresar a la Sudamericana.

Los primeros minutos de juego fueron de ida y vuelta. Los mediocampistas de contención de uno y otro equipo parecían no estar y esto hizo que las acciones sean más intensas. Y en ese arranque fue Central quien se sintió más cómodo y tuvo la primera chance concreta cuando Malcorra definió ancho luego de que Buonanotte durmiera a Acevedo en la salida y asistiera de buena manera al ex Lanús.

El local respondió cuando se cumplió el primer cuarto de hora luego a través de un remate de Leys que se fue alto y un par de minutos más tarde Medina le ganó las espaldas a los centrales canallas, pero su remate encontró bien parado a Broun.

La más clara de todo el primer tiempo fue otra vez de Malcorra, que tuvo su segunda chance pero otra vez no pudo porque la pelota golpeó en el travesaño de Altamirano, luego de un contragolpe bien comandado por Tanlongo. Luego, Quintana intentó una de categoría y la pelota se fue por arriba; y antes del final Cerrudo tiró desde afuera pero su remate fue desactivado por el buen arquero del Patrón.

Central hizo un buen primer tiempo. Fue inteligente, porque rápidamente se dio cuenta que su “negocio” estaba por abajo; ya que cada vez que decidió acercarse con envíos aéreos los mismos fueron desactivados por los zagueros centrales de Patronato. El Canalla tuvo las más claras y fue el equipo que impuso condiciones. El cero a cero parcial con el cual finalizó la primera etapa dejó la sensación de injusticia.

Tras el descanso el juego tuvo menos intensidad. Y otra vez fue Central el que primero avisó a través de un tiro desde afuera de Candia. A los diez Tevez movió el banco e hizo dos variantes, una de ellas obligada (Tanlongo dejó cancha por un mareo) y la otra táctica que tiene que ver con un problema que no encuentra solución que es el del volante por derecha.

El Apache mandó a la cancha a Marinelli, a quien sacó como titular para este partido, en lugar de Cerrudo, a quien puso por Alan desde el arranque.

Con el correr del reloj el partido se hizo deslucido y cortado. El equipo de Tevez ya no estaba cómodo y fue ahí donde el DT volvió a retocar el equipo: a la cancha Infantino y Frías en lugar de Buonanotte y Candia.

Más tarde Martínez de cabeza mandó la pelota a la red, pero Del Fueyo invalidó y el Var ratificó. El fuera de juego fue milimétrico…

Sobre el final el rival intentó llevárselo por delante al Canalla y por momentos lo logró, aunque sin llevar peligro al arco de Broun. El pitazo final dejó la sensación de que el equipo de Tevez se pudo haber traído algo más que un punto.

Pero el Presbítero Bartolomé Grella sigue siendo inexpugnable para los auriazules. Central sumó dos puntos de los últimos nueve que disputó y si bien mereció más, la cosecha en esta última parte del torneo es pobre, como sucedió durante todo el semestre.

La previa del partido

¿Podrá está vez? Central visita a Patronato en Paraná, donde no pudo sumar puntos en las tres ocasiones que jugó por torneo de primera división. Si, hasta ahora, cada vez que los auriazules se midieron con el Patrón en el Presbístero Grella fueron derrotados. El partido, correspondiente a la fecha 20 del torneo superior, se jugará desde las 18 y será arbitrado por Darío Herrera.

En Paraná, Central no puede. Jugando por torneos de primera división, Central se enfrentó 3 veces con Patronato en Paraná, y perdió siempre. El primer cruce fue en el torneo 2016, cuando el Canalla cayó 1 a 0 con gol de Telechea. El segundo se dio en la Superliga 2017/18, y fue derrota de los de Arroyito por 3 a 0 (Garrido, Quiroga y Balboa). Y la última vez se dio en la Superliga 2018/19, para el tercer traspié auriazul: fue el 28 de octubre de 2018, y el juego terminó 2 a 1 con dos goles de Barceló para el Patrón, y uno del Chaco Herrera para Central.

Esta mala racha que buscará cortar el Central de Tevez, se suma a otra, los cuatro partidos que lleva el Canalla sin ganar como visitante. La pobre campaña de los auriazules jugando en rodeo ajeno se corrobora en números. El último éxito fuera del Gigante, único de este torneo, fue por la fecha 10 cuando venció a Arsenal en Sarandí por 3 a 0. Desde entonces, Central consiguió 2 empates (Boca y San Lorenzo), y sufrió 2 derrotas (Tigre y Argentinos).

El rendimiento auriazul de visitante es muy pobre: disputó 9 encuentros de los que ganó 1, empató 3 y perdió los 5 restantes; anotó 7 goles y recibió 12. Solo sumó 6 puntos sobre 27 en juego, lo que representa un magro 22 por ciento de eficiencia.

Como contrapunto, el Patrón se hace fuerte en casa. Patronato acumula una serie positiva de 6 partidos sin derrotas jugando en Paraná, con 4 victorias y 2 empates. Los triunfos del equipo que dirige Facundo Sava fueron ante: Tigre, Boca, San Lorenzo y Platense. Mientras que los empates se dieron frente a Argentinos y Unión. En esos 6 juegos, el Patrón marcó 8 goles y recibió 2; y mantuvo la valla invicta en 5 de esos compromisos.

La última derrota de los paranaenses en el Grella se dio en la fecha 7 de este torneo, el pasado 9 de julio, y fue ante Arsenal por 1 a 0. La que sufrió ante los de Sarandí, fue la única caída en Paraná durante el torneo: jugo 10, ganó 6 y empató los 3 restantes. Sumó 21 puntos sobre 30 posibles, lo que representa el 70 por ciento de eficiencia. Marcó 13 goles y recibió solo 5.

En cuanto a los puntos en juego, Central y Patronato persiguen distintos objetivos. Los de Arroyito necesitan sumar cuanto antes para darle algo de crédito a su remota chance de clasificar para estar en la edición 2023 de la Sudamericana. Las urgencias de los paranaenses pasan por la permanencia. El Patrón está último en la tabla de los promedios, que decretará dos descensos.